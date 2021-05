Ala opositora de Nicaragua propone unidad con candidato presidencial único

Dos de los tres precandidatos a la Presidencia por CxL, el exembajador del Gobierno sandinista Arturo Cruz y el veterano político Noel Vidaurre (imagen), han dicho públicamente que el partido “no necesita” los votos de los grupos que aglutina la Coalición Nacional. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 26 may (EFE).- La Coalición Nacional, uno de los grupos opositores más importantes de Nicaragua, propuso este miércoles al partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) aliarse a través de una candidatura presidencial única para enfrentar al presidente Daniel Ortega en las elecciones de noviembre próximo, al que denomina “dictador” y quien busca una nueva reelección.

“La Coalición Nacional está en la disposición de apoyar las candidaturas a presidente y vicepresidente que lleve CxL siempre y cuando éstas resulten de un proceso democrático, en el que todos los aspirantes estén incluidos”, propuso el grupo opositor al único partido considerado por algunos como “no colaboracionista” de Ortega en la contienda electoral.

Se trata de la más reciente propuesta de unidad presentada por la Coalición Nacional a CxL, en un intento de alianza opositora que no se ha materializado en los tres años de crisis sociopolítica que lleva Nicaragua.

La Coalición, compuesta por cuatro movimientos sociales y el Partido de Restauración Democrática (PRD), al que el Consejo Supremo Electoral sacó de la carrera electoral la semana pasado cuando lo despojó de su personalidad jurídica, consideró “indispensable establecer un compromiso firme sobre un programa político mínimo para el cambio democrático con justicia”.

La idea de la Coalición es que el CxL acepte unas elecciones primaras en las que participen candidatos ajenos al partido y quien reciba el mayor respaldo popular corra en la casilla de dicho partido con el apoyo de toda la oposición.

La propuesta de la Coalición Nacional no es nueva. Desde meses atrás la promueve le Comisión de Buena Voluntad, compuesta por personajes prominentes de Nicaragua, y recientemente la retomó la periodista Cristiana Chamorro, la candidata con mayores posibilidades de vencer a Ortega, según una encuesta de Cid Gallup.

CxL ya había rechazado la propuesta de la Comisión de Buena Voluntad, así como el llamado de Chamorro. La presidenta de dicho partido, Carmela Rogers (más conocida como Kitty Monterrey), ha dicho que su agrupación es la “única opositora” y que la Coalición Nacional “no existe”.

Dos de los tres precandidatos a la Presidencia por CxL, el exembajador del Gobierno sandinista Arturo Cruz y el veterano político Noel Vidaurre, han dicho públicamente que el partido “no necesita” los votos de los grupos que aglutina la Coalición Nacional, incluidas las víctimas de los ataques armados de Ortega en 2018.

Los partidos que participan en la contienda electoral tienen hasta agosto próximo para inscribir a sus candidatos a la Presidencia.

Las elecciones del 7 de noviembre próximo serán claves para Nicaragua, ya que decidirán si finaliza o continúa el dominio casi total de Ortega sobre la política nacional.

Al finalizar su actual periodo presidencial, Ortega, quien gobierna desde su regreso al poder en 2007, habrá sido el hombre con más tiempo como jefe de Estado de Nicaragua, luego de haber ocupado el mismo cargo entre 1979 y 1990.

En ambas etapas de Ortega como presidente el país ha experimentado conflictos sangrientos y crisis económicas.