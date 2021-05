Ágatha Ruiz de la Prada asegura que no está abierta al amor

29-10-2018 Ágatha Ruiz de la Prada, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 26 (CHANCE)



Ágatha Ruiz de la Prada está viviendo un momento de soltería maravilloso y está deseando tener trabajo para mantener la cabeza ocupada y sobre todo, sentirte realizada. Ya conocemos a la diseñadora y es una mujer que se desvive en su profesión y tiene poco tiempo para chismorreos, por eso ha querido desmentir algunas cosas que se han dicho sobre ella estos días.



Le hemos preguntado por las imágenes que ha sacado la revista Lecturas de Isabel Díaz Ayuso y su nueva pareja y nos ha confesado que ve a la presidenta de la Comunidad de Madrid con: "El corazón contento" y asegura que: "Se merecía unas vacaciones en Ibiza, soy muy fan".



Ágatha también nos ha confesado que ella no tiene ganas de conocer a nadie porque el amor no está en sus planes: "Al revés, yo tengo ganas de trabajar, este año he trabajado menos que otros años, lo echo de menos" y zanjaba esta cuestión asegurando que: "Ahora quiero trabajo".



En cuanto a las últimas declaraciones de Samira, la diseñadora no ha querido entrar al trapo y ha terminado rápido: "No lo sé, no me interesa", eso sí, asegura que la joven: "Se contradice mucho, me da igual".



Sobre Luis Gasset, ya sabemos que la diseñadora solo tiene buenas palabras hacia él porque se ha portado con ella fenomenal y eso siempre se lo agradecerá: "Es una monada, un amor, se está portando muy bien" por lo que entendemos que siguen teniendo una relación magnifica de amistad.