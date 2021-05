6-2. Guerrero Jr. se mantiene encendido y los Azulejos se imponen a los Yanquis

El primera base dominicano Vladimir Guerrero Jr de los Azulejos de Toronto. EFE/EPA/CJ GUNTHER/Archivo

Nueva York, 25 may (EFE).- El primera base dominicano Vladimir Guerrero Jr. volvió a sacar la pelota del campo, sumó su decimosexto cuadrangular de la temporada, el abridor Steven Matz regresó a Nueva York con su mejor actuación en dos años y los Azulejos de Toronto derrotaron 6-2 a los Yanquis de Nueva York.

Toronto detuvo su racha de seis derrotas consecutivas y cortó a los Yanquis la de seis triunfos seguidos, mejorando a 5-2 contra Nueva York esta temporada.

Con su vuelacercas, Guerrero Jr. (16) se afianza en el liderato en solitario de las Grandes Ligas en el apartado de cuadrangulares.

El dominicano castigó en el tercer episodio al abridor Corey Kluber, quien en el partido anterior había tenido un no hit, llevando a un corredor por delante.

Para sumar el jonrón que lo pone como líder de las mayores, Guerrero Jr., de 22 años, sacó la pelota del campo con pelotazo de 125 metroa por todo lo alto del jardín derecho, con un out en el episodio.

El guardabosques cubano Lourdes Gurriel Jr. (4) también mandó la pelota a la calle en el cuarto episodio, sin compañeros por delante.

Desde el montículo, el triunfo se lo acreditó Matz (6-2) en seis entradas y dos tercios, aceptando seis imparables, una carrera y ponchó a 10 bateadores de los Yanquis.

La derrota de la novena de Nueva York la cargó Kluber (4-3) en tres episodios.

Kluber, que hizo su primera apertura después de lanzar un juego sin hits para los Yanquis, tuvo su salida interrumpida por la tensión en los hombros. El equipo dijo que el dos veces ganador del premio Cy Young se someterá a una resonancia magnética.