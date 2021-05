130-108. Joe Harris hace de "Big Four" y los Nets se ponen con 2-0 ante los Celtics

EFE/EPA/JASON SZENES

Nueva York, 25 may (EFE).- El alero Joe Harris inscribió su nombre en el libro de marcas de los Brooklyn Nets al convertirse en el "Big Four" que empató una marca de equipo y los guió al triunfo de 130-108 ante los Boston Celtics en el segundo partido de la serie de primera ronda de playoffs de la Conferencia Este que dominan por 2-0 al mejor de siete.

Harris se erigió desde el inicio del partido en la gran figura con una inspiración histórica en los tiros desde fuera del perímetro y con siete triples, de los 17 del equipo, empató la mejor marca en la historia de los Nets en los playoffs además de concluir el partido con 25 puntos, incluidos 22 en la primera mitad, cuatro rebotes, tres asistencias y dos recuperaciones de balón.

El base Deron Williams encestó siete triples en el cuarto partido de la serie de primera ronda de los Nets contra Atlanta Hawks el 27 de abril de 2015.

El ala-pívot Jeff Green se fue en la segunda mitad con un golpe en el pie izquierdo, siendo la única nota negativa que le tocó vivir al equipo de Brooklyn.

Aunque el alero Kevin Durant lideró a los "Big Three" y al equipo con 26 puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias, una recuperación de balón y cuatro tapones, sería la figura de Harris la que hiciese la diferencia en el marcador final y en el dominio que tuvieron de principio a fin los Nets.

Además también estableció su mejor marca encestadora de profesional en los playoffs, mientras que el escolta James Harden llegó a los 20 puntos y base Kyrie Irving logró otros 15 para formar parte de un ataque arrollador de los Nets, que esta vez dominaron con el ataque arrollador, a diferencia del primero partido que lo hicieron con la defensa.

El tercer partido se jugará el viernes en el TD Garden de Boston, donde los Nets intentarán aprovechar su primera ventaja de 2-0 en una serie desde que barrieron a los New York Knicks en la primera ronda de los playoffs del 2004.

Mientras que los Celtics les tocó vivir el mismo dilema que en el primer partido y con el mismo resultado negativo, ya que fueron incapaces de mantener un ataque consistente y tampoco pudieron hacer buena defensa para evitar ser arrollados.

El base-escolta Marcus Smart anotó 19 puntos y el base Kemba Walker 17 como mejores encestadores de los Celtics, que vieron como el su jugador estrella, el ala-pívot Jayson Tatum tuvo que abandonar el partido con una lesión ocular.

Tatum anotó solo nueve puntos en 3 de 12 tiros antes de irse después de solo 21 minutos cuando recibió un pinchazo en el ojo derecho.

El pívot canadiense Tristan Thompson acabó como el mejor de los Celtics en el juego interior al aportar un doble-doble de 15 puntos y 11 rebotes.

Después de que los Nets anotaron solo 16 puntos en el primer cuarto del partido inicial de la serie, Harris tuvo eso solo en el primer cuarto del segundo encuentro al conseguir 4 de 4 intentos de triples.

Los Nets habían comenzado lentamente en el primer partido y en el único que jugaron sus "Big Three" juntos tras el final de la temporada regular sin haberlo hecho.

El lunes, el entrenador canadiense de los Nets, Steve Nash, admitió que pensaba que podría pasar un tiempo antes de que sus tres estrellas pudieran competir al máximo de su capacidad.

Margen de tiempo que podrá tener el equipo, al menos si Harris mantiene la misma inspiración encestadora con los tiros desde fuera del perímetro.

Harris reivindicó su condición de líder de la liga en el porcentaje de triples durante la temporada regular de la NBA.

El alero titular de los Nets anotó tres triples seguidos que permitieron a su equipo ampliar una ventaja de tres puntos a 25-13 y hubo un pequeño grito ahogado por parte de los aficionados presentes en las gradas del Barclays Center cuando luego recuperó el balón, y dribló hacia abajo en una escapada, como si pudiera detenerse antes de superar el perímetro.

Pero engañó a todos, simplemente siguió hasta el final para la bandeja y una ventaja de 14 puntos, que dejó el parcial de 40-26 después de un período y Harden hizo triples consecutivos al comenzar el segundo periodo, lo que convirtió el partido en un paseo para los Nets con 20 o más tantos de ventaja.

La derrota fue la novena consecutiva que sufren los Celtics de playoffs contra los Nets y tiene marca de 2-10 contra ellos en la competición de postemporada.

La estrella del equipo femenino de la WNBA, New York Liberty, Sabrina Ionescu, estuvo en el partidos, al igual que la esquiadora Lindsey Vonn, ambas como espectadoras de lujo.