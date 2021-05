1-1. Lucas Evangelista mete a Bragantino en los octavos de la Copa Sudamericana

En la imagen, un registro de otra celebración de los jugadores del Bragantino. EFE/Sebastiao Moreira/Archivo

San Cristóbal (Venezuela), 25 may (EFE).- Un zurdazo del centrocampista Lucas Evangelista permitió este martes al Bragantino vencer por 1-2 como visitante al Deportes Tolima y conseguir la clasificación a los octavos de final en la última jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana.

El equipo brasileño aprovechó la caída en casa por 1-4 de Emelec ante el eliminado Talleres de Córdoba y se clasificó a expensas del 'Pijao', que llegó sin oportunidades a este partido que se disputó en la ciudad venezolana de San Cristóbal donde los colombianos fueron locales por la crisis de su país.

El Braga terminó como líder de la zona con 12 puntos, seguido de Emelec con 10, Talleres con ocho y Tolima, de flojo rendimiento, con seis.

El 'Massa Bruta' salió a atacar a su rival desde el primer instante y comenzó a probar suerte con remates del lateral Edimar y el volante Helinho.

Sin embargo, los colombianos, que nada tenían para perder hoy, igualaron las cargas con la nómina mixta que el técnico Hernán Torres mandó a la cancha para este partido y que estaba liderada por el veterano delantero Juan Fernando Caicedo.

El partido, muy cortado en la mitad de la cancha, se rompió cuando el central ecuatoriano John Narváez mandó un pase profundo al minuto 36 para Caicedo, que recibió mano a mano con el portero Cleiton, que salió mal y dejó al delantero solo frente al arco para poner a celebrar a un equipo que no había ganado en el torneo.

Sin embargo, la celebración colombiana duró poco, pues Evangelista, tras una gran jugada colectiva, le filtró un balón para Ytalo, que venció la resistencia del internacional colombiano Álvaro Montero y le devolvió la esperanza a su equipo.

En la segunda mitad, el partido estuvo enredado y los dirigidos por Maurício Barbieri se vieron a gatas para hacerle daño a un rival que, en lugar de defenderse, trató de retomar la ventaja para despedirse de la Sudamericana.

Sin embargo, el 'Vinotinto y oro' se cayó cuando el centrocampista Guillermo Celis fue expulsado por doble amonestación al minuto 72.

Así fue como el Bragantino aprovechó el espacio dejado por su rival en la mitad de la cancha y Evangelista, al minuto 80, sacó un zurdazo de media distancia imposible de atajar para Montero.

Al final, y pese a no tener nada que perder, el Tolima se volcó al ataque y no pudo igualar, algo que le hubiese servido al Emelec para clasificar.