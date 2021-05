1-0. Cerro Porteño vence con lo justo al América de Cali y pasa a octavos

Jugadores de Cerro celebran un gol de Enzo Giménez hoy, en un partido de la Copa Libertadores entre Cerro Porteño y América de Cali en el estadio la Nueva Olla en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 25 may (EFE).- Cerro Porteño obtuvo el cupo a octavos de la Copa Libertadores al ganar este martes por 1-0 al América de Cali con un temprano gol de Enzo Giménez, la figura de un partido parejo y en el que a los colombianos les faltó sellar en ataque, aunque les sirvió para clasificar a la Sudamericana.

Ello con la victoria hoy de Atlético Mineiro, líder del Grupo H y ya clasificado, al venezolano La Guaira (4-0), que estaba eliminado.

A Cerro Porteño, que finaliza con diez puntos y en la segunda plaza, le bastaba el empate para pasar a octavos, si bien fue desde el comienzo a buscar la victoria, con más voluntad que efectividad.

De hecho salió en tromba desde el pitido inicial, de forma que en el minuto 4 un arranque del todoterreno Santiago Arzamendia fue a Giménez para que este la combinara con Robert Morales, que le devolvió el balón en una pared de construcción perfecta para que batiera de tiro cruzado al meta Joel Graterol.

Los dirigidos por Francisco Arce mantuvieron ese ritmo por unos cinco minutos más, hasta que los Diablos Rojos fueron dando avisos y mostrando además de agresividad una mejor forma física que el Ciclón.

Una seria advertencia fue la del delantero Santiago Moreno, que disparó fuera de arco de Jean Fernandes el que pudo haber sido el empate.

Los locales estuvieron muy presionados en esa fase por las conexiones entre Héctor Quiñónez, Rafael Carrascal y Yesus Cabrera, todos muy activos y conscientes de las grietas de la defensa del club de Barrio Obrero.

Giménez y Morales lo intentaron en los minutos finales, sin el apoyo del atacante Mauro Boselli, muy desdibujado.

En la segunda parte Cerro Porteño comenzó como en la anterior, arremetiendo con voluntad pero sin fuelle, evidenciado en una jugada de gol a la que llegó desinflado el central Claudio Aquino, muy por debajo de su nivel.

El rival no era capaz de dar las puntadas finales a unas aproximaciones que tuvieron entre sus forjadores a Cristian Arrieta y a Duván Vergara, pero que pusieron en apuros a los paraguayos.

A la media hora de ese periodo, Arce optó por sacar a Boselli y cambiarlo por Aldo Maiz.

Cerro Porteño, que siguió perseverando, avanzó a octavos con la diana en solitario de Giménez y ante un América que no llevó el gol en sus botas.