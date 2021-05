Yahir explota su talento en teatro, telenovelas, nueva música y conciertos

El cantante mexicano Yahir se presenta en el musical ""Hoy no me puedo levantar"", en el Centro Cultural Teatro 2, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

Ciudad de México, 25 may (EFE).- Con un sinfín de nuevos proyectos sucediendo, el cantante mexicano Yahir se enfrenta a una nueva etapa de su carrera en la que está más centrado en vivir el "aquí y el ahora".

"Es un momento muy especial para mí, veníamos de un 2019 donde estuve en 'La voz' y en 'Jesucristo Súper estrella', después me pidieron que me fuera a 'Hoy no me puedo levantar' y todos esos proyectos se fortalecieron en la pandemia", mencionó el cantante este martes en conferencia de prensa.

Si bien ya pudo celebrar el regreso a los escenarios con el musical de "Hoy no me puedo levantar", este miércoles 26 de mayo vivirá el reencuentro con su público fanático de sus canciones originales en un autoconcierto.

"Somos muy afortunados de regresar. Voy a dar todo de mí y si esa es la nueva forma de hacer espectáculos hay que aprovecharla", aseguró el cantante de "La locura", quien espera que el concierto, que también se transmitirá vía streaming, tenga una duración de más de dos horas aproximadamente.

Como si fuera poco el ser parte en la actualidad del programa televisivo "La voz senior" y dar funciones del musical basado en los temas de Mecano, Yahir prepara también un nuevo disco que marcará "un parteaguas" en su trayectoria y será parte de la telenovela "La desalmada".

"Estoy feliz de ser parte de esta telenovela de Televisa, voy a ser el primer amor de Livia Brito, es un personaje muy noble, un ganadero honesto y tienen un amor puro", cuenta de su pequeña participación.

Lo que llega en grande es su nueva música y la primera muestra de ello según detalló el cantante, será el primer sencillo, en donde retoma el sonido de sus influencias con una "power balad".

"Es el trabajo más fuerte de mi vida, el disco tiene un rollo de rock italiano, un rock pop interesante, esta primera canción tiene mucho de eso, muchos tintes, solo de guitarra dramática", explicó.

Además adelantó que esta trabajando en una colaboración con Yuridia, otra de las grandes voces femeninas salidas del programa de telerrealidad "La Academia".

"Es un gran momento para ambos, estuvimos en el mismo 'reality' y es momento para estar juntos", afirmó.