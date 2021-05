Vicepresidente asegura que la realidad de salud ecuatoriana es "deplorable"

En la imagen la vicepresidente de Ecuador, Alfredo Borrero. EFE/ José Jácome /Archivo

Quito, 25 may (EFE).- El vicepresidente de Ecuador, Alfredo Borrero, médico de profesión, tildó este martes como "deplorable" la realidad de la salud en el país andino y pidió la colaboración de la ciudadanía y de los funcionarios de la institución para desarrollar las labores en el sector en beneficio del país.

"La realidad de la salud ecuatoriana es deplorable", dijo durante un evento en el que asumió el despacho la ministra de Salud, Ximena Garzón.

El vicepresidente apuntó que en la gestión del nuevo Gobierno no permitirán la corrupción, a la que tildó como "la enfermedad principal que tiene el país" en este momento.

Y añadió que profundizarán en un sistema nacional de salud con la participación del sector público y privado, y buscarán un modelo de atención de salud primario con tres ejes fundamentales: salud, salubridad y vida saludable.

"De qué nos sirve tener bellos hospitales, cuando el 40 % de los ecuatorianos no puede tomar agua de calidad", comentó durante un acto en el que agradeció al exministro, Camilo Salinas, por haber facilitado una transición ordenada en el Ministerio.

A su turno, Garzón, ofreció orden, dignidad y transparencia en el proceso de vacunación contra la covid-19, virus que ha infectado a más de 419.000 personas, según las cifras oficiales.

En su discurso al asumir su despacho, Garzón señaló que con orden, dignidad y transparencia enfrentarán la "grave crisis sanitaria" que afronta el país por la covid-19 e inició el plan de transición con el objetivo de atender a la población más vulnerable y a todo el personal de salud.

Aseguró que desde mañana iniciarán la "búsqueda activa de personas en riesgo, en sus viviendas, en los centros de atención y en los hospitales para llevar la vacuna y protección".

Asimismo, indicó que se vacunará en sus viviendas a los adultos mayores que no puedan desplazarse y también se inoculará a los cuidadores y familiares que están a su cargo.

Garantizó la vacunación con segundas dosis a quienes recibieron la primera durante la administración de Lenín Moreno, en cuya administración hubo muchas quejas por el retraso de las vacunas y por la desorganización en el proceso de inoculación.

Garzón indicó que para el plan de vacunación habrán puestos fijos de inoculación en centros de votación y campañas masivas coordinadas con diferentes sectores estratégicos.

La flamante ministra apuntó que enfrentarán la pandemia con un enfoque integral, que además de la vacunación, incorpore la vigilancia epidemiológica, la detección y el diagnóstico temprano de casos incrementando las capacidades de los laboratorios, dando educación y comunicación claves.

Se adoptarán medidas eficaces para reducir la transmisión en coordinación con el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional y con los cantonales.

Con base en los resultados de cerca de 1,4 millones de pruebas PCR, el Ministerio de Salud Pública registra 419.198 casos de coronavirus en Ecuador, donde han fallecido por la enfermedad un total de 14.773 personas.

El pasado sábado, Ecuador recibió otras 204.000 dosis de la farmacia británica AstraZeneca, que se suman a otros lotes que ya habían llegado al país de esa firma, así como de Pfizer y de Sinovac.

De acuerdo al portal de vacunación, hasta el 23 de mayo se habían administrado 1.448.787 primeras dosis y 497.559 segundas dosis, para un total de 1.946.346 dosis administradas hasta el momento.