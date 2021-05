Venezuela suma 15 muertes más por covid-19 y llega a los 2.428 decesos

Un grupo de trabajadores de hospitales públicos participan en una manifestación, el 12 de mayo del 2021, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 24 may (EFE).- Venezuela sumó en las últimas 24 horas 1.474 nuevos casos de la covid-19 y 15 muertes más, con lo que el número total de contagios se eleva a 224.819 y los fallecimientos a 2.428, informó este lunes la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez.

"La Comisión Presidencial para la Prevención y Control de la covid-19 informa al pueblo venezolano que en las últimas 24 horas se registró un total de 1.474 nuevos contagios en el territorio nacional", escribió Rodríguez en Twitter, donde precisó que 1.469 son de transmisión comunitaria y 5 importados (3 de Turquía y 2 de República Dominicana),

Los estados donde se detectaron el mayor número de casos son Yaracuy (143), Zulia (132), Aragua (118), Apure (114), Nueva Esparta (107) y Caracas (106).

Los que bajaron del centenar son Mérida y Sucre, con 89 cada uno; Táchira (80), La Guaira (78), Miranda (77), Falcón (66), Barinas (65), Bolívar (63), Carabobo (45), Portuguesa (37), Lara (27), Trujillo (24), Cojedes (7), Delta Amacuro (1) y Monagas (1).

Los decesos se registraron en los estados Sucre, que sumó 5 muertes, seguido de Miranda, con 4 fallecidos, mientras que Apure computó 2 y Anzoátegui, Lara, Nueva Esparta y Trujillo uno cada entidad.

El Gobierno aseguró que de los 224.819 contagios registrados desde que empezó la pandemia en marzo del año pasado, 208.218 personas ya se han recuperado (92,6 %), por lo que actualmente son 14.073 los casos activos.

Venezuela es, según organizaciones nacionales e internacionales, el país de Latinoamérica con menos personas vacunadas -tan solo por delante de Haití, que no ha comenzado la vacunación-, un dato que el Ejecutivo evita mencionar.

El presidente Nicolás Maduro anunció el domingo que llegaron, en un fecha no especificada, 1.300.000 nuevas dosis procedentes de China, que se empezarían a inocular desde hoy, pero a lo largo de la jornada, las autoridades no brindaron información al respecto.

Se desconoce el número total de vacunas con que cuenta el país, cuyas cifras oscilan según el funcionario que brinde la información, con variaciones que superan el medio millón.

El mandatario aseguró que espera alcanzar la inmunización masiva para el próximo agosto.