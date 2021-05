Uruguay suma 2.799 casos nuevos y 51 fallecimientos por la covid-19

Con respecto a la vacunación contra la covid-19, el 45,42 % de la población uruguaya cuenta con la primera dosis y el 27,72 % con el proceso de inmunización completado. EFE/ Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 25 may (EFE).- Uruguay sumó este lunes 2.799 casos nuevos tras procesarse 11.723 test y 51 fallecimientos por la covid-19, según indica el reporte diario emitido por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

De esta forma, ahora Uruguay suma 267.888 casos con diagnóstico de coronavirus SARS-CoV-2 desde el comienzo de la pandemia, de los que 33.325 son personas que se encuentran cursando la enfermedad, 504 de estas ingresadas en centros de tratamientos intensivos (CTI) y 3.922 son los fallecidos.

El departamento (provincia) de Montevideo fue el más afectado con 1.223 casos mientras que Canelones (sur) ocupó el segundo lugar con 454 positivos.

Con respecto a las muertes de esta jornada fueron 69 personas de entre 22 y 93 años.

Según el informe diario presentado por la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, en este momento el 77,3 % de las 1.019 camas que hay en los mencionados centros se encuentran ocupadas y el 53,1 % de estas son por casos de coronavirus.

En este momento, los 19 departamentos del país se encuentran en zona roja según el índice de Harvard, al acumular más de 25 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días.

Pese al elevado número de casos y de fallecidos, este lunes reabrieron las tiendas libres de impuestos en la frontera seca con Brasil (freeshops) y los gimnasios y clubes deportivos.

Permanecen suspendidos hasta el 30 de mayo los espectáculos deportivos y se mantiene la restricción horaria en bares y restaurantes con apertura hasta la medianoche.

El Ejecutivo de Luis Lacalle Pou anunció días atrás que dejará de exigir la cuarentena obligatoria de siete días para los uruguayos o residentes que ingresen al país con las dos dosis de vacuna o un test PCR negativo.

No obstante, las fronteras siguen cerradas al turismo y para los extranjeros no residentes, con el ingreso excepcional por cuestiones diplomáticas, económico-laborales o de reunificación familiar, bajo autorización expresa del Ejecutivo.

Con respecto a la vacunación, 1.605.031 personas han sido inoculadas con la primera dosis de las farmacéuticas china Sinovac, la anglo-sueca AstraZeneca y la estadounidense Pfizer, y 981.118 con la segunda de Pfizer o Sinovac.

Esto supone que el 45,42 % de la población cuenta con la primera dosis y el 27,72 % con el proceso de inmunización completado.