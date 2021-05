Uruguay desconoce si Brasil extraditará a Morabito a su territorio o a Italia

Fotografía cedida por la Presidencia de Uruguay que muestra al nuevo ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en Montevideo (Uruguay). EFE/ Presidencia de Uruguay/Walter Paciello

Montevideo, 25 may (EFE).- Uruguay desconoce aún si el Gobierno de Jair Bolsonaro extraditará al capo italiano Rocco Morabito, detenido este lunes en la ciudad brasileña de Joao Pessoa (noreste), al país del que se escapó en 2019 o directamente a su lugar de origen.

"Queremos dejar presente que todavía no tenemos una decisión por parte del Gobierno de Brasil si la extradición va a ser hacia Uruguay o hacia Italia. Estamos a la espera de esa decisión y actuaremos en consecuencia", indicó este martes el nuevo ministro uruguayo del Interior, Luis Alberto Heber.

Heber compareció este martes en una rueda de prensa en la Torre Ejecutiva de Montevideo tras reunirse con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, con motivo de su nombramiento como titular de Interior a raíz del fallecimiento, el 22 de mayo, de Jorge Larrañaga.

El hasta ahora ministro de Transporte y Obras Públicas uruguayo felicitó "al trabajo policial que ayudó internacionalmente a darle captura" y recordó que aún está abierta la investigación por su fuga de la prisión uruguaya donde estaba preso desde 2017.

El jefe de 'Ndrangheta, la mafia italiana calabresa, escapó en la madrugada del 24 de junio de 2019 del Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), situado en las instalaciones de la antigua Cárcel Central de Montevideo.

Morabito fue arrestado en Uruguay, donde residía desde hacía una decena de años, en septiembre de 2017 después de 22 años de búsqueda de las autoridades italianas.

El mafioso estaba condenado por asociación criminal, tráfico de drogas y otros graves delitos con una pena a más de 30 años de cárcel.

Heber calificó este martes la huida de Morabito como "un episodio que nos llenó de vergüenza internacional", por lo que se congratuló por su detención en Brasil.

Las Policías de Brasil e Italia y la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol) capturaron este lunes a Morabito como producto de "una operación conjunta", según el comunicado de la Policía Federal (PF) brasileña.

De acuerdo con las informaciones, un equipo de la Policía italiana y agentes de la Interpol en Roma se desplazaron el domingo a Brasil con la expectativa de la captura del mafioso.

"Hay registros de la actuación de Rocco Morabito en el tráfico de drogas entre Brasil y Europa desde la década de los noventa, según la investigación en la época realizada en el ámbito de la operación 'King', y operativos más recientes indicaban la relación de la 'Ndrangheta con organizaciones criminales brasileñas", dijo la PF.

La Interpol había lanzado recientemente el proyecto I-CAN (Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta) para capturar a Morabito y desarticular sus tentáculos en Suramérica.