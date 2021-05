Un policía muere por un disparo en una emboscada en el conflictivo sur de Chile

El presidente de Chile, Sebastián Piñera. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 24 may (EFE).- Un agente del cuerpo policial de Carabineros falleció el lunes tras ser atacado con arma de fuego en una emboscada en el sur de Chile, una zona donde existe desde hace décadas un enconado conflicto territorial y donde en el último año se ha registrado una escalada de violencia.

El portavoz del Gobierno, Jaime Belollio, confirmó que el funcionario fallecido es el sargento Francisco Benavides, de 42 años, y que los hechos tuvieron lugar en la comuna Collipulli, en la región de la Araucanía, a más de 500 kilómetros al sur de Santiago.

El agente participaba en un operativo policial para despejar el tránsito vehicular en una carretera presuntamente cortada a propósito, lo que desde el cuerpo de Carabineros fue calificado como una "emboscada".

Los policías fueron atacados por desconocidos y el sargento Benavides recibió un impacto en el pecho que acabó ocasionándole la muerte, informaron desde el estamento policial.

"Es un nuevo mártir de Carabineros, no podemos seguir normalizando una lógica de violencia", indicó el vocero.

La eliminación de la violencia en el sur de Chile, agregó Belollio, "es una tarea de Estado, no solo de Gobierno".

VÍCTIMA DE TERRORISMO

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se refirió al hecho a través de Twitter y dijo que el agente fallecido "es otra víctima del terrorismo".

"Nuestras más sentidas condolencias a su familia y a quienes arriesgan su vida para proteger las nuestras", agregó el mandatario, que pidió al Congreso "máxima urgencia" en la tramitación de la agenda de seguridad y el Estatuto de Protección de Carabineros".

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien emprendió un viaje al lugar de los hechos, dijo que "no cabe duda que estaba todo perfectamente coordinado" por los atacantes para que se produjera esta emboscada.

"Hay grupos que obviamente operaron de manera coordinada para bloquear la ruta, ese bloqueo de ruta ellos saben que va a llegar siempre personal de Carabineros", expresó Delgado, quien agregó que viaja a La Araucanía "para poder recabar todos los antecedentes".

La Araucanía y otras zonas meridionales han experimentado en el último año una ola de violencia con frecuentes ataques a maquinaria agrícola y predios, cortes de carreteras, huelgas de hambre de presos indígenas y tiroteos con víctimas mortales.

Algunos de estos episodios se enmarcan en el denominado conflicto mapuche, la etnia más mayoritaria del país que reclama las tierras que habitaron durante siglos y que ahora pertenecen, en su mayoría, a grandes empresas agrícolas y forestales.

El último incidente importante tuvo lugar en marzo, cuando un equipo de la Televisión Nacional de Chile (TVN) fue brutalmente atacado tras realizar una serie de entrevistas a líderes mapuche y uno de los camarógrafos perdió la visión de su ojo derecho producto de las gravedad de las lesiones.

Benavides es el segundo agente que muere en La Araucanía en siete meses, tras el crimen del suboficial mayor Eugenio Nain ocurrido en octubre del año pasado, cuando el policía participaba en el despeje de vías tras manifestaciones.