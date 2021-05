Sylvinho promete entrega y lucha al llegar al banquillo del Corinthians

En la imagen, el entrenador brasileño Sylvio Mendes Campo Júnior 'Sylvinho'. EFE/Sebastien Nogier/Archivo

Sao Paulo, 25 may (EFE).- El entrenador brasileño Sylvio Mendes Campo Júnior 'Sylvinho', exjugador de Arsenal, Celta de Vigo y Barcelona, entre otros clubes, prometió este martes entrega y lucha al asumir la conducción del Corinthians.

"Nuestro equipo entra, organiza, sabe lo que tiene que hacer y va a luchar. Va a luchar, jugar, pelear, disputar y eso es lo que queremos y exigiremos de este equipo. Son características que no pueden faltar", dijo Sylvinho en una rueda de prensa con motivo de su presentación.

El preparador, quien trabajó como auxiliar del seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', firmó un contrato con el conjunto paulista hasta diciembre de 2022.

Sustituirá en el cargo a Vagner Mancini, destituido el pasado 16 de mayo después de la eliminación del equipo ante el Palmeiras en las semifinales del Campeonato Paulista, el torneo regional que reúne a los mejores clubes del estado de Sao Paulo.

Sylvinho, quien como futbolista se formó en Corinthians, subrayó que "no hay tiempo que perder" y que exigirá un "nivel de concentración alto" a sus jugadores.

"Entrega. Concentración. Estar atento a todo, absorbiendo todo", insistió.

Asimismo, reconoció que no llegarán muchos refuerzos de cara al Campeonato Brasileño, que empezará este sábado, si bien destacó que ve un plantel "en buenas condiciones" y con espacio para "potenciarlo y mejorarlo".

"Corinthians está acostumbrado a ganar títulos, pero esta etapa es nueva, de construcción. Paciencia, tenemos jugadores jóvenes, otros más experimentados. Hay que juntar fuerzas, con raza y dedicación, que es lo mínimo que podemos dar a nuestra afición", manifestó.

Antes del Corinthians, dirigió durante un breve periodo de 2019 al Olympique de Lyon francés, que le destituyó tras una mala racha de resultados.

Sylvinho, de 47 años, debutará como técnico del Corinthians el próximo domingo en la primera jornada de la Liga brasileña, en la que se enfrentará al Atlético Goianiense, en el Neo Química Arena de Sao Paulo.