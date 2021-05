Solo siete candidatos aprobados para concurrir a las presidenciales de Irán

El exvicepresidente iraní, Mohsen Mehralizadeh, tras registrar su candidatura a las elecciones presidenciales, el pasado 13 de mayo en Teherán. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/Archivo

Teherán, 25 may (EFE).- El Consejo de Guardianes de Irán informó este martes que ha calificado a siete candidatos para las elecciones presidenciales del 18 de junio, entre rumores sobre el veto a algunos aspirantes destacados y renuncias en favor del jefe del Poder Judicial, el conservador Ebrahim Raisí.

De los 592 registrados se revisó únicamente la candidatura de unos cuarenta que cumplían con los requisitos determinados por el poderoso Consejo de Guardianes o Constitucional, que está formado por seis juristas y seis clérigos conservadores.

El portavoz del citado Consejo, Abás Alí Kadjodaí, explicó que los miembros de este órgano "tenían ayer algunas dudas sobre varios de los candidatos", por lo que fueron citados para escuchar sus aclaraciones.

Tras este proceso, "la lista final" de candidatos fue enviada anoche al Ministerio del Interior, detalló Kadjodaí, según la página web del Consejo Constitucional.

El Ministerio del Interior es ahora el encargado de anunciar de modo oficial los nombres de los candidatos, algo que podría hacer entre hoy y el jueves.

En este tiempo de espera e incertidumbre, han empezado a publicarse informaciones sobre los posibles seleccionados, que han sorprendido por la ausencia de nombres muy relevantes y que confirman al mismo tiempo la presencia del favorito: Raisí.

Según la lista no oficial difundida por la agencia de noticias Fars, uno de los descartados es el expresidente del Parlamento, Alí Lariyaní, actual asesor del líder supremo iraní, Alí Jameneí, y quien se esperaba que fuera uno de los finalistas de los comicios.

En esa lista tampoco se encuentran los nombres del expresidente ultraconservador iraní Mahmud Ahmadineyad; y del actual primer vicepresidente, Eshaq Yahanguirí, quien se perfilaba como el principal candidato del bloque reformista o moderado.

De hecho, solo dos de los siete aprobados según el listado de Fars se consideran reformistas: el presidente del Banco Central, Abdolnaser Hematí, y el exgoberandor de Isfahán y exvicepresidente Mohsen Mehralizadeh.

De los conservadores están presentes, además de Raisí, el secretario del poderoso Consejo de Discernimiento, Mohsen Rezaí; el exministro de Exteriores, Saíd Yalilí; el diputado Amir Hosein Qazizadeh Hashemí; y el jefe del Centro de Investigaciones del Parlamento, Alireza Zakaní.

De los candidatos militares, el importante general y exministro de Defensa Hosein Dehqan, que no aparece en la lista de Fars, informó anoche en un tuit de su renuncia a favor de Raisí, un paso que también dio el exministro de Petróleo Rostam Qasemí.

"Pongo toda mi capacidad al servicio del sistema y de la revolución y del candidato del frente revolucionario, encabezado por el señor Ebrahim Raisí", indicó Dehqan.EFE

