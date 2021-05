Solo el 0,01 % de los estadounidenses vacunados se han contagiado de covid-19

EFE/EPA/WILL OLIVER/Archivo

Washington, 25 may (EFE).- Apenas 10.200 estadounidenses se han vuelto a contagiar de covid-19 de los 101 millones que estaban completamente vacunados a finales de abril, informaron este martes los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

En el estudio revelado hoy, los investigadores de los CDC remarcaron que aunque las vacunas disponibles son "altamente efectivas", los casos de contagios en vacunados eran "previsibles" a la espera de que la inmunización de la población alcance "niveles suficientes" para reducir aún más la transmisión.

Esta cifra de casos de contagios tras vacunarse supone una tasa de apenas el 0,01 %.

El informe de los CDC, todavía provisional, reconoce no obstante que la cifra probablemente sea mayor dado que está basada en reportes voluntarios de los pacientes y se centra en los casos más graves.

En rueda de prensa, Andy Slavitt, uno de los asesores principales de la Casa Blanca sobre la pandemia, remarcó la importancia de avanzar en el proceso de vacunación y la seguridad de los sueros disponibles con el objetivo de alcanzar al 70% de la población de EE.UU. completamente inmunizada para el mes de julio.

"Todas las preocupaciones son razonables, pero háganse un favor: no dejen que alguien en Facebook responda a esa cuestión", indicó Slavitt al apuntar a la solidez de los datos.

Del total de 10.262 contagios de personas ya vacunadas, el 63 % se produjo entre mujeres, y la edad media fue de 58 años; de ellos, el 10 % fue hospitalizada y el 2 % falleció, indicó el reporte que analiza datos hasta el pasado 30 de abril, según los CDC.

EE.UU., el país más golpeado por la pandemia con más de 590.000 fallecidos, está cerca de vacunar por completo al 50% de su población adulta, lo que supone casi 130 millones de personas.