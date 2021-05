Sobrevolar localizaciones de cine, un plan en "El día del Orgullo Friki"

Google Earth celebra el "Día del Orgullo Friki" sobrevolando localizaciones de películas de superhéores. En la imagen localización de escena final de “Avengers: Infinity War” EFE/ Google Earth. IMAGEN CEDIDA. SOLO USO EDITORIAL.

Madrid, 25 may (EFE).- Coincidiendo con el aniversario del estreno en cines de "A New Hope”, primera entrega de la saga Star Wars en 1977, el 25 de mayo se fija en el calendario como “El día del Orgullo Friki”, una reivindicación de la cultura “geek” que celebra desde cómics a películas taquilleras y sus universos de ficción venerados por multitudes de fans.

Aunque ya han pasado casi diez años desde que en 2012 la Real Academia Española (RAE) aceptase el término “friki”, éste fenómeno sigue en plena expansión, rindiendo culto a filmes como la saga Star Wars, El Hobbit, Harry Potter, Alien, Blade Runner o películas de superhéroes, un conjunto heterogéneo que se aglutina bajo una misma definición: “personas que practican desmesurada y obsesivamente una afición”.

Con motivo de este día, “Google Earth” propone un plan a la altura de su plataforma: sobrevolar las localizaciones donde han sido rodadas algunas de las películas de superhéroes más taquilleras, escogiendo diez escenas icónicas de estos filmes en los que los espectadores podrán explorar desde las alturas los emplazamientos en los que estuvieron rodadas.

Del glaciar Vatnajökull en Islandia, donde tuvo lugar la épica Lucha entre Liam Neeson y Christian Bale en “Batman Begins” a la escena final de “Avengers: Infinity War” en las laderas de las montañas de la isla de Luzón (Filipinas), pasando por el edificio londinense del siglo XVIII “Old Royal Naval Collage, que acogió el final de “Thor: The Dark World”, conformando algunos de los puntos geográficos que visitar en la iniciativa.

Lugares que abarcan desde paisajes salvajes como las Cataratas de Iguazú, en el límite entre el estado brasileño de Paraná y la provincia argentina de Misiones, donde tuvo lugar una de las escenas más señaladas de “Black Panther”, a centros de lo más cosmopolitas, como la icónica tienda de donuts “Randy’s Donuts”, donde el personaje Tony Stark saborea una caja de estos dulces en “Iron Man 2”.

La Mansión X, aclamada escuela de mutantes de la película “Xmen” es en realidad la Casa Loma, un castillo de 1914 ubicado en Toronto (Canadá) que también forma parte de la iniciativa, al igual que las primeras escenas de “Guardians of the Galaxy”, rodadas en la estación de tren Regus Liege-Guillemins, en Bélgica.

Una iniciativa que rinde culto a la saga de superhéroes desde sus orígenes, por lo que “Superman”, filme de referencia estrenado en 1978 no falta en esta propuesta de Google Earth, trasladando al espectador al "Daily Planet" periódico en el que trabajaban Lois Lane y Clark Kent que es en realidad un edificio de oficinas que acogió la redacción del New York Daily News.

También aparecen localizaciones de las películas más recientes del fenómenos, como es el caso de “Wonder Woman”, que ofrece un paseo por el parisino museo del Louvre en sus pasillos llenos de historia y ahora también de ficción.

Planes que, desde las alturas, ofrecen una vista en 360 grados de algunas escenas emblemáticas que hacen de películas de culto “friki” referentes en su campo, expandiendo un poco más sus universos de creación permitiendo al espectador un viaje por localizaciones dispares y “geek” sin abandonar su hogar. EFE

