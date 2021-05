Senador teme una nueva crisis en Puerto Rico por descontento en el sector eléctrico

En la imagen, el senador oficialista Thomas Rivera Schatz. EFE/Thais Llorca/Archivo

SSan Juan, 25 may (EFE).- El senador oficialista Thomas Rivera Schatz advirtió este martes que si no se atienden adecuadamente los problemas y descontento en el sector eléctrico de Puerto Rico, la isla puede afrontar una crisis social similar a la de 2019, que llevó a la renuncia del entonces gobernador, Ricardo Rosselló.

"Debemos estar a la altura de los tiempos. Solo quiero señalar y recordar que el tiempo es el peor antagonista", señaló Rivera Schatz, del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), tras las protestas del sindicato UTIER, con representación en la estatal Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE), por un muy criticado contrato con la compañía LUMA Energy.

LUMA Energy asumirá a partir del 1 de junio las áreas de transmisión y distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico en sustitución de la AEE, lo que ha supuesto que empleados de la compañía estatal pasen a esta firma comercial debido a los acuerdos con el Ejecutivo.

Además, los afiliados del sindicato UTIER señalan que están siendo obligados a realizar funciones que nada tienen que ver con su experiencia y cualificación.

Rivera Schatz afirmó que el descontento puede generar una crisis como la del "verano de 2019", cuando salió a la luz un "chat" privado de Rosselló y sus más íntimos colaboradores en el que los participantes se mofaban de distintos sectores sociales y personajes públicos, además de describir planes para controlar a la opinión pública.

La indignación popular provocó masivas protestas que culminaron con la dimisión de Rosselló.

"Si un trabajador, algún gremio o el público en general está a destiempo, pues ocurre y hay formas de subsanarlo. Cuando el que no cae en tiempo es el Gobierno ocurren los veranos inolvidables, los problemas graves y hasta el final de los tiempos", señaló Rivera Schatz, quien era presidente del Senado en el verano de 2019.

DESCONTENTO, AUSENTISMO Y CORTE DE SERVICIO

Los últimos días directivos de la AEE reconocieron un elevadísimo ausentismo laboral de trabajadores responsables de las reparaciones que han provocado que miles de abonados lleven días sin servicio eléctrico.

El ausentismo respondería a una protesta de los trabajadores por su recolocación forzosa en LUMA Energy u otras agencias gubernamentales

La AEE informó hoy de que continúa trabajando con el personal disponible para restablecer el servicio a sus abonados, tras reconocer que 25.000 clientes están sin servicio.

La compañía pública detalló que de 1.500 empleados de personal técnico están disponibles 618 trabajadores, lo que representa un 41 %.

El director de Generación de la AEE, William Ríos, informó que las centrales de generación continúan trabajando en su operación regular y cuenta con su plantilla total de empleados.