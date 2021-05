Santander pagará dividendo a quienes acudan a la opa de su filial mexicana. EFE/ FERNANDO BIZERRA JR/Archivo

Madrid, 25 may (EFE).- El Banco Santander propondrá a los accionistas de su filial mexicana la aprobación de un dividendo de 0,45 pesos (0,018 euros) por acción en la junta que se celebrará el próximo 9 de junio, que finalmente no se descontarán de la opa de 24 pesos por título ya anunciada, unos 0,98 euros al cambio actual.

La entidad explica esta decisión en un hecho relevante remitido anoche al supervisor español, la CNMV, en el que también recuerda que la oferta, con la que quiere adquirir el 8,3 % del capital de la filial que aún no controla, debe recibir el visto bueno de las autoridades correspondientes.

Asimismo, la entidad mantiene su intención de cancelar la inscripción de las acciones de Santander México en el Registro Nacional de Valores y excluirlas de cotización en las bolsas de México y Nueva York tras la liquidación de la oferta.

La operación, que se anunció el pasado marzo, supondrá una inversión de unos 550 millones de euros para el Santander, y se cerrará, previsiblemente, "en el segundo o tercer trimestre de 2021", se informó entonces.