Rui Silva dice que es "un orgullo y un honor" haber militado en el Granada

El portero del Granada CF Rui Silva. EFE/Miguel Ángel Molina/Archivo

Granada, 25 may (EFE).- El portero portugués Rui Silva, que se marcha del Granada al terminar contrato esta temporada, calificó como "uno de los días más tristes" de su vida el hecho de tener que despedirse del club y dijo que es "un orgullo y un honor" haber formado parte de la entidad.

El meta luso, de 27 años y que ha militado en el Granada durante cuatro temporadas y media, reconoció que cuando llegó a la entidad andaluza era "un joven desconocido, tímido y soñador", pero que "pronto" aprendió "los valores de este gran club".

"Llegué con la ambición de afirmarme en la mejor liga del mundo, pero al principio no fue fácil. Tuve que esperar mi momento y la temporada pasada demostramos por qué somos el club de la Eterna Lucha", apuntó Rui Silva en su despedida como rojiblanco en su perfil personal de Instagram.

El cancerbero agregó que esta temporada han enseñado "a todo el mundo" que "los sueños se cumplen" y que "este grupo comprometido y determinado no tiene techo" al "hacer historia" y dejar "huella en la élite del fútbol europeo".

"Hoy es sin duda uno de los días más tristes de mi vida, el día en que me despido de todos vosotros", reconoció Rui Silva, quien deja el Granada con "el sentimiento de haber cumplido" su deber por "haber honrado siempre esta camiseta con el máximo respeto y profesionalidad".

"Es para mí un orgullo y un honor formar parte de la historia de este gran club. Os llevaré siempre en mi corazón. Seré un granadinista más celebrando vuestros éxitos", añadió el luso, que ha disputado 128 partidos oficiales con el Granada.

El club, por su parte, también despidió a Rui Silva en su cuenta oficial de Twitter con un mensaje: "Protegiste con tus guantes de 'Zamora' el ascenso a LaLiga. Fuiste nuestro ángel de la guarda en la primera experiencia europea. Tu leyenda se queda porque el Granada siempre será tu casa".