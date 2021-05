Rosario Central no quiere depender de nadie

Pedro Sarabia. EFE/José Jácome/Archivo

Buenos Aires, 25 may (EFE).- Rosario Central, que lidera el Grupo A y está a una victoria de asegurarse su clasificación para los octavos de final de la Copa Sudamericana, recibirá este miércoles en la sexta y última jornada al 12 de Octubre paraguayo, que no tiene posibilidades de acceder a la próxima instancia.

Los argentinos lideran con diez puntos (+7 de diferencia de gol), seguidos por el Huachipato chileno con ocho unidades (-3 de diferencia de gol).

Tercero está 12 de Octubre con cinco puntos y último, con cuatro, San Lorenzo de Almagro.

Los dirigidos por el excentrocampista Cristian 'Kily' González dependen de sí mismos para clasificarse porque si ganan estarán en octavos independientemente del resultado del otro partido.

Un empate también clasificaría a los argentinos, porque Huachipato debería ganarle a San Lorenzo por 10 goles para acortar la diferencia de tantos.

"Sabemos que jugamos un partido importante, estamos preparados para eso, no nos podemos relajar, porque cuando nos relajamos la pasamos mal y hay que estar al 100 por ciento. Por eso vamos preparados para ganar y poder clasificar, que es lo que estamos buscando. No vamos a ir a buscar el empate sino con nuestras armas trabajar el partido. Son noventa y pico de minutos que debemos estar concentrados", dijo el defensa Damián Martínez.

Rosario Central, que no se clasificó para las fase final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, tiene a la Sudamericana como objetivo principal desde el 9 de mayo, cuando finalizó la primera fase del torneo local.

12 de Octubre quedó sin posibilidades de clasificarse para los octavos de la Sudamericana en la jornada anterior, al caer por 0-2 ante un ya eliminado San Lorenzo de Almagro.

En el torneo paraguayo, que ganó Libertad el fin de semana, 12 de Octubre es séptimo de diez equipos con 21 puntos, producto de cinco triunfos, seis empates y seis derrotas, a catorce unidades del campeón.

Este domingo, el equipo de la ciudad de Itauguá le ganó por 0-1 a Cerro Porteño.

Los argentinos no podrán jugar en su estadio, el Gigante de Arroyito, y harán de local en el estadio de Banfield, el Florencio Solá de la provincia de Buenos Aires, por cuestiones sanitarias.

- Alineaciones probables:

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Gastón Ávila, Lautaro Blanco; Diego Zabala, Emiliano Vecchio, Emmanuel Ojeda, Luciano Ferreyra; Lucas Gamba y Marco Ruben.

Entrenador: Cristian González.

12 de Octubre: Mauro Cardozo; César Benítez, Juan Ojeda, Paulo Da Silva, Ramón Mendieta, Víctor Cáceres; Juan Aguilar, Ariel Schuartzman, José Ariel Núñez, Richard Salinas; y Pablo Velázquez.

Entrenador: Pedro Sarabia.

Árbitro: el uruguayo Andrés Matonte, asistido por sus compatriotas Martín Soppi y Nicolás Tarán.

Estadio: Florencia Solá, de la provincia de Buenos Aires.

Hora: 21.30 local (0.30 GMT). EFE

sam/og