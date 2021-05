Rodrigo y Alcoba con ganas de enderezar la temporada en Mugello

El piloto argentino del equipo Kömmerling Gresini Moto3, Gabriel Rodrigo. EFE/Kai Försterling/Archivo

Madrid, 25 may (EFE).- El hispano argentino Gabriel Rodrigo y el español Jeremy Alcoba, compañeros en el equipo de Moto3 de Fausto Gresini, llegan a la sexta cita de la temporada, el Gran Premio de Italia que se disputa este fin de semana en Mugello, con ganas de "enderezar" una situación que por ahora no les ha sido demasiado propicia a ninguno de los dos.

Rodrigo, decimotercero en la tabla de puntos, asegura que Mugello y Montmeló son dos circuitos que le "encantan". "Hacía mucho tiempo que no íbamos a Italia y sé que, incluso sin público, será un evento muy importante para mi equipo y estoy muy ilusionado".

"De Barcelona qué puedo decir, allí hice mis mejores resultados y es un gran premio de casa para mí, me encuentro en buen estado de forma, pero las dos últimas carreras no nos han sonreído y qué mejor manera de dejarlas atrás que con un doblete tan importante", afirma Rodrigo en la nota de prensa del equipo.

"Tenemos mucho trabajo que hacer, pero hemos demostrado que podemos ser rápidos en todas las condiciones y Mugello y Montmeló no serán una excepción", insistió.

Jeremy Alcoba, que es decimoquinto en la clasificación provisional del mundial, ha señalado, por su parte, que está "deseando probar Mugello, que por fin será una pista completamente nueva" para él.

"Parece una pista increíble pero hasta que no la haya probado no lo sabré, así que estoy contando los minutos, ya que tenemos que olvidar rápidamente Le Mans y creo que dos carreras seguidas nos vendrán bien, sabemos que somos rápidos y tenemos que demostrarlo en cada prueba", dijo convencido Alcoba.

"En Barcelona será una historia diferente porque es una pista que conozco y me gusta: el año pasado aquí una vuelta larga me quitó algunas posibilidades, así que intentaremos ser rápidos y sin penalizaciones", recordó el piloto.