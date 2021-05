Republicanos afean a Taylor Greene por su comparación de mascarillas y holocausto

En la imagen, Marjorie Taylor Greene, congresista republicana. EFE/EPA/JIM LO SCALZO/Archivo

Washington, 25 may (EFE).- El liderazgo del Partido Republicano ha acabado criticando las palabras de su polémica congresista Marjorie Taylor Greene por comparar medidas sanitarias como el uso de la mascarilla en el Capitolio con los horrores del Holocausto, aunque no han tomado medidas disciplinarias contra su representante.

Hace cinco días que Taylor Greene, conocida por sus exabruptos y por sus desencuentros con representantes demócratas como Alexandria Ocasio-Cortez, hizo esas desafortunadas declaraciones, pero no ha sido hasta este martes cuando los dirigentes de su partido la han censurado por ello.

"Marjorie se equivoca", dijo este martes el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Kevin MacCarthy, quien consideró "espantosa" la comparación que hizo la legisladora por Georgia.

McCarthy, para quien el holocausto es "la mayor atrocidad cometida en la historia", lamentó las declaraciones de su compañera de bancada, pero consideró que cualquier tipo de sanción o castigo debía venir de la Cámara y no del partido.

La recientemente nombrada "número tres" del partido en la Cámara, Elise Stefanik, también criticó a Taylor Green por "minimizar" el holocausto.

Las palabras de Taylor Greene se suman a la serie de polémicas que esta congresista lleva protagonizando desde que fue elegida.

Vinculada al movimiento conspiratorio QAnon, hace pocos días protagonizó un rifirrafe con Alexandria Ocasio-Cortez, cuando se dirigió a la demócrata acusándola de tener creencias "socialistas radicales" y de apoyar a los "terroristas" y al movimiento anarquista ANTIFA.

La presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, denunció entonces el "abuso" y el "asalto verbal" de Taylor Greene contra Ocasio-Cortez.