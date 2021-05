Previsiones de Video en Español de las 02H00 GMT

= PRINCIPALES NOTICIAS =

"Estamos en guerra" contra el covid-19, dice secretario general de la ONU

El mundo está "en guerra" contra el covid-19, dijo el lunes el secretario general de la ONU, António Guterres, urgiendo a la comunidad internacional a adoptar una lógica bélica contra la pandemia.

China niega que tres investigadores de laboratorio en Wuhan contrajeron covid a fines de 2019

PEKÍN: China desmintió que tres investigadores del instituto de virología de Wuhan, ciudad que fue un tiempo epicentro de la pandemia, hubieran sido contagiados por una enfermedad que requirió cuidados hospitalarios antes de que el virus se expandiera por el mundo.

India supera los 300.000 muertos por covid-19

NUEVA DELHI: India superó los 300.000 muertos por covid-19, lo que le convierte en tercer país que supera este umbral por detrás de Estados Unidos y Brasil, mientras la ola de contagios ha desbordado al sistema hospitalario, según datos difundidos el lunes por el ministerio de Salud.

Japón abre dos vacunódromos para acelerar campaña de inmunización

TOKIO: Japón abrió el lunes sus primeros vacunódromos contra el coronavirus, con el fin de acelerar la campaña de inmunización, cuya lentitud es criticada a menos de dos meses de los Juegos Olímpicos de Tokio, previstos del 23 de julio al 8 de agosto.

Confinada, Argentina recibe 1,65 millones más de vacunas anticovid

BUENOS AIRES: En medio de un confinamiento estricto de nueve días para combatir una nueva ola de contagios, Argentina recibió en los dos últimos días más de 1,65 millones de vacunas contra el covid-19, informó el lunes el gobierno en un comunicado.

Presidente de Bolivia recibe la primera dosis de la vacuna contra covid-19

LA PAZ: El presidente de Bolivia, Luis Arce, recibió este lunes la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el covid-19 en un hospital de la ciudad de El Alto.

Europa cierra espacio aéreo a los aviones de Bielorrusia para castigar a Lukashenko

BRUSELAS: Los países de la Unión Europea (UE) acordaron el lunes cerrar su espacio aéreo a aviones de Bielorrusia y adoptar nuevas sanciones contra el régimen de Alexander Lukashenko, acusado de desviar un avión de línea europeo a Minsk para detener a un disidente.

Bielorrusia bajo gran presión internacional tras el desvío de un avión con un opositor

BRUSELAS: La presión crecía el lunes sobre Bielorrusia, acusado por los occidentales de "secuestro", "piratería" e incluso "terrorismo" tras el desvío forzoso de un avión civil europeo que transportaba a un opositor que luego fue detenido.

= OTRAS NOTICIAS DE ACTUALIDAD =

Lasso abre Ecuador al libre comercio al asumir la presidencia

QUITO: El conservador Guillermo Lasso abrió Ecuador al libre comercio mundial al tomar el lunes posesión de la presidencia y ofreció recuperar el "alma democrática" del país tras 14 años de pugna en torno al exmandatario socialista Rafael Correa.

Lasso investido presidente de Ecuador por el Congreso

QUITO: El exbanquero de derecha Guillermo Lasso fue investido como presidente de Ecuador para un periodo de cuatro años, en un acto celebrado en la sala de sesiones legislativas en Quito.

Maduro pide a Colombia coordinar reapertura de frontera: "Por las malas, nada"

CARACAS: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió el domingo a Colombia coordinar la reapertura de la frontera común frente a los planes del gobierno de Iván Duque para reabrirla el 1 de junio, y advirtió que "nada unilateral va a funcionar".

Dos heridos en ataque con cuchillo en Jerusalén

JERUSALEN: Dos personas, entre ellas un soldado israelí, resultaron heridas el lunes en un ataque con cuchillo en una estación de tranvía de Jerusalén, poco antes de que las fuerzas del orden mataran al atacante.

Marcha homenajea a George Floyd a un año de su muerte

MINNEAPOLIS, EEUU: Familiares de George Floyd y ciudadanos de Minneapolis marcharon el domingo en el primer aniversario de la muerte del afroestadounidense a manos de un policía blanco, un hecho que desencadenó protestas históricas sobre la injusticia racial en Estados Unidos.

Un joven chileno repara celulares para estudiantes sin acceso a clases en línea

SANTIAGO: Con lupas, pequeños desarmadores y tornillos, el joven chileno Tiberio Malaiu repara celulares en desuso que recolectó en una campaña que inició en medio de la pandemia para entregarlos a estudiantes que no cuentan con estos dispositivos para acceder a clases en línea.

A los pies del volcán Nyiragongo, Goma continúa sacudida por sismos

GOMA, República Democrática del Congo: La ciudad de Goma, en el piedemonte del volcán Nyiragongo que hizo erupción el sábado en el este de la República Democrática del Congo (RDC), todavía se veía sacudida por numerosos y fuertes movimientos telúricos, provocando el temor entre los pobladores que comenzaban a regresar a sus casas.

= SOCIEDAD =

Los asesinos de ratas de Nueva York: perros y sus dueños a la caza de roedores

NUEVA YORK: Es viernes de noche, y ocho amantes de los perros y sus mascotas merodean por varios callejones oscuros de Nueva York con una sola misión: cazar y matar tantas ratas como sea posible.

