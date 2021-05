Paraguay ha recibido menos de un millón de dosis para vacunar a su población

Personal médico del Ministerio de Salud muestra un frasco de la vacuna AstraZeneca, el 10 de abril de 2021. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 25 may (EFE).- Paraguay ha recibido desde febrero de 2021, cuando llegaron las primeras 4.000 dosis de Sputnik V, hasta la fecha, un total de 707.400 vacunas contra el coronavirus para llevar adelante el plan de inmunizar a unos 4,7 millones de personas de los siete que componen su población.

La campaña de vacunación nacional, que se encuentra enfocada en las personas nacidas a partir de 1956, tuvo que detenerse en seis departamentos del país el pasado miércoles a causa de la escasez de vacunas disponibles.

El lote llegado al país suramericano este lunes, con 250.000 vacunas Sinopharm, parte de un millón de dosis comprado a un laboratorio de Emiratos Árabes, sirvió para aliviar esa situación y reanudar el proceso.

Sin embargo, este goteo de vacunas que se repite desde febrero solo representa un 8,54 % de las 8.279.800 compradas por Paraguay, según los datos del Ministerio de Salud.

De esas 707.400 dosis recibidas hasta la fecha, 484.400 vacunas son parte de las compradas, mientras que 223.000 son donaciones de otros países.

Chile donó 20.000 dosis de Coronavac a principios de marzo, mientras que la India colaboró con 200.000 Covaxin y Emiratos Árabes hizo lo mismo con otros 3.000 biológicos de Sinopharm.

El país suramericano también aguarda 400.000 dosis de Moderna donadas por Catar, y confía en que las primeras 100.000 estén antes de que termine el mes.

Al margen de las donaciones, el Gobierno que preside Mario Abdo Benítez se confió en un primer momento al mecanismo multilateral Covax para adquirir 4.279.800 dosis de AstraZeneca.

Los retrasos en las entregas llevaron al Gobierno, al igual que a otros países de la región, a criticar su funcionamiento ante los organismos internacionales, ya que solo se han recibido 170.400 dosis a través de esa plataforma.

Asimismo el Gobierno buscó otras vías y cerró con el Fondo Ruso de Inversión Directa la adquisición de un millón de Sputnik V, aunque solo se han enviado a Paraguay 64.000 vacunas.

Paraguay también firmó un contrato con la India para la compra de 2 millones de Covaxin, al margen de las 200.000 donadas, pero de momento no ha llegado ninguna al país.

Las autoridades del país justifican los retrasos en las entregas en la alta demanda mundial de vacunas y en la capacidad de producción limitada de los laboratorios.

También apelan a cláusulas de confidencialidad y cuestiones logísticas a la hora de dar fechas exactas sobre la recepción de nuevos lotes.

Además esas entregas pendientes, el Ministerio de Salud informó este lunes de un preacuerdo con Pfizer para la compra de un millón de dosis.

Y la semana pasada se envió una carta de intención a Cuba para comprar las vacunas producidas por el país caribeño, una vez que cuenten con todas las autorizaciones necesarias.

VAN 262.039 VACUNADOS

Desde el 22 de febrero, cuando se inició la campaña de vacunación con el personal de blanco, hasta este lunes, Paraguay había vacunado a 262.039 personas, según los datos variables del Ministerio de Salud.

Las cifras recopiladas por Our World in Data, hasta el 22 de marzo, muestran que el 3,55 % de la población paraguaya ya ha recibido al menos una de las dos dosis, mientras que el 0,73 % ya cuenta con la pauta completa.

Paraguay registra desde el comienzo de la pandemia 8.474 fallecidos y un acumulado de 335.691 contagios, con 277.128 recuperados.

Ello tras el informe de este lunes del Ministerio de Salud, que registró 114 nuevas muertes y 2.720 contagios, en un mes en el que se superó el récord diario de fallecimientos (125).

La curva de contagios ha sobrepasado además la capacidad del precario sistema de salud pública, una de las debilidades del Gobierno para enfrentar la pandemia junto a una inmunización condicionada por la escasez de vacunas.