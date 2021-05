Oxfam recomienda a Biden normalizar relaciones con Cuba

Vista general del Capitolio habanero entre distintas edificaciones del centro histórico de la capital cubana, en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

La Habana, 25 may (EFE).- La ONG inglesa Oxfam recomendó este martes desde La Habana al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emprender acciones para normalizar las relaciones con Cuba, una cuestión a la que la nueva Administración de Washington no ha otorgado prioridad.

La representante de Oxfam en Cuba, Elena Gentili, declaró a periodistas que Biden puede revertir las medidas adoptadas por su antecesor, Donald Trump (2017-2021), y "trabajar con el Congreso para llegar al levantamiento definitivo del bloqueo (embargo)".

Oxfam se ha pronunciado desde 2016 contra "esa política que limita el disfrute pleno de los derechos de los cubanos", agregó Gentili al referirse al embargo económico vigente desde 1962 y codificado en la Ley Helms-Burton en 1996.

El acercamiento impulsado en 2015 por los entonces mandatarios Barack Obama (EE.UU.) y Raúl Castro (Cuba) se desvaneció en 2017 con un incremento de las sanciones de Washington que han empujado al borde del abismo a una economía cubana ya exhausta.

Trump castigó el transporte, turismo y remesas, prohibió los negocios con una extensa "lista negra" de empresas vinculadas a los militares cubanos, paralizó los servicios consulares tras unos misteriosos problemas de salud sufridos por los diplomáticos de EE.UU. y se despidió devolviendo a Cuba a la lista de patrocinadores del terrorismo, de la que salió en 2015.

Gentili afirmó que esas medidas afectan a las familias, al emergente sector no estatal y a la economía cubana, mientras criticó su incremento en plena pandemia de la covid-19.

La funcionaria italiana indicó que la ONG con sede en Oxford también ha animado al Gobierno cubano "a seguir materializando las transformaciones impulsadas a partir de la aprobación de la nueva Constitución en 2019".

Pese a los reclamos, la actual Presidencia estadounidense ha dejado claro que cambiar la política hacia Cuba no es una prioridad en estos momentos.

De hecho, el Departamento de Estado anunció hoy que mantiene al país caribeño en la lista de países que no cooperan enteramente con los esfuerzos antiterroristas de Washington.