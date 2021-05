Ocho películas latinomericanas, en la sección oficial del Festival de Málaga

La actriz Juana Acosta posa durante el photocall de presentación en Madrid de la próxima edición del Festival de Málaga. EFE/ Juanjo Martín

Madrid, 25 may (EFE).- Más películas, más variadas y con más mujeres que nunca. Así se presenta la 24 edición del Festival de Cine en Español de Málaga (sureste de España), que tendrá en su Sección Oficial veintitrés largometrajes, quince españoles -cuatro de ellos fuera de concurso- y ocho latinoamericanos.

En la presentación en Madrid de los largometrajes que competirán en la Sección Oficial, el director del certamen, Juan Antonio Vigar, destacó hoy que el equipo "necesitaba volver a la normalidad, a los rodajes, a los festivales", un proceso que, señaló, "nos ha unido frente a la realidad más compleja" marcada por el coronavirus.

Vigar recordó lo complicado, "lo delicado", que fue celebrar la 23 edición en agosto pasado, apenas superada la primera ola de la pandemia, y destacó el "notable cambio" de la situación actual en la que "ya se atisba el fin, han crecido las vacunaciones y los contagios bajan".

Aun así, conscientes de que vuelven a ser foco de todas las miradas, como primer festival presencial de Europa en celebrarse en 2021, "debemos mantener las medidas de seguridad: será -dijo Vigar- un festival en modo íntimo, continuista en el formato, pero adaptado a las circunstancias".

"El evento social se queda para la próxima edición", la vigésimo quinta, que volverá (es la intención) al mes de marzo.

En cifras, el festival se supera este año, con 2.321 películas inscritas, 715 de ellas, dirigidas por mujeres (el 30,8 %), pero el porcentaje sube en las seleccionadas hasta el 36 %, con 65 cintas de directoras.

Además, en la producción también crece el número de mujeres, con 77 cintas, el 42,5 % de las seleccionadas.

"Hay mucha comedia (prueba del deseo del sector de respirar y sonreír), también drama social, terror, otras más vocacionales, y muchas de neta visión autoral", aparte de siete operas primas, agregó Vigar acerca de un festival que se inaugurará con el musical "El cover", debut tras las cámaras del actor español Secun de la Rosa.

Además, se han programado varias óperas primas, entre ellas "Chavalas", de Carol Rodríguez Colás, cine sobre su barrio "sin ser cine social", sino de "amor entre amigas", según la directora, y "Hombre muerto no sabe vivir", de Ezekiel Montes, una película "tremenda, seca y dura que por dentro habla de cosas que se están perdiendo, como la lealtad, la amistad, el honor".

"Ama", de Julia de Paz, es una "deconstrucción del mito de la maternidad", y "Con quién viajas", de Hugo Martín Cuervo, uenta un viaje en 'bla bla car', con sus situaciones cómicas y, a veces, surrealistas, protagonizada por Salva Reina.

La quinta debutante es una profesora de instituto, Macarena Astorga, autora del thriller "La casa del caracol", con Paz Vega y Javier Rey, y la sexta, Ainhoa Rodríguez, que apuesta por un planteamiento muy autoral para hablar de la fuerza de las mujeres en un pequeño pueblo de Badajoz, con intérpretes no profesionales, en "Destello bravío".

La séptima es "Las consecuencias", segunda película de la chilena Claudia Pinto, sobre "una familia en erupción, que se quieren tanto que, para protegerse, mienten".

Junto a los debutantes, los nuevos trabajos de veteranos realizadores, como "El vientre del mar", un poema visual en blanco y negro de Agustí Villaronga, o "El sustituto", una historia de los nazis que vivieron protegidos en España, de Óscar Aibar y producida por Gerardo Herrero.

Con ellos, "Live is Life", la cinta "más personal" de Dani de la Torre, escrita a medias con Albert Espinosa e inspirada en su propia adolescencia en los veranos de Galicia.

Y las latinas "Las mejores familias", del peruano Javier Fuentes León, una sátira sobre dos familias aristocráticas limeñas, llenas de prejuicios; "Amalgama", de Carlos Cuarón (México), y "15 horas", de la española Judith Colell en representación de República Dominicana, que conforma "una denuncia del maltrato en las clases altas", ha explicado Colell, que compite por primera vez en Málaga.

Se suman "Cómo mueren las reinas", del argentino Lucas Torturro; "Mulher océano", una curiosa propuesta de la brasileña Djin Sganzerla, y "Años luz", del uruguayo Joaquín Mauad, una 'road movie' con drama familiar.

Asimismo, compiten la multiproducción "Karnawal", de Juan Pablo Félix, con apoyo de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Francia, México y Noruega, sobre el amor entre un padre y un hijo y de ellos con el malambo, y "La ciudad de las fieras", de Henry Rincón, que se presenta por Colombia y Ecuador, un retrato de la juventud colombiana con "un argumento incómodo", ha adelantado su realizador.

La Sección Oficial se completa con cuatro comedias españolas fuera de concurso: "Historias lamentables", cuyo director, Javier Fesser recibirá la Biznaga de Honor de esta 24 edición; "Operación Camarón", de Carlos Therón, una cinta "profundamente andaluza y vitalista"; "Sevillanas de Brooklyn", de Vicente Villanueva, y "García y García", de Ana Murugarren, que clausurará el certamen.