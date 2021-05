Misión de Musk en Marte, la proeza más arriesgada de la historia

(Bloomberg) -- Más de medio siglo después de que Neil Armstrong diera el salto gigante de la humanidad a la luna, otra carrera espacial se está calentando. Esta vez, la nueva y prometedora frontera para los terrícolas es Marte, el planeta vecino.

Una serie de misiones robóticas al planeta rojo, incluido el rover Perseverance de la NASA este año y el Zhurong de China este mes, han llevado a la pregunta inevitable: ¿Cuándo podrán ser los humanos? Las misiones no tripuladas a lo largo de las décadas han transmitido una gran cantidad de información, incluida la presencia de hielo de agua en Marte, lo que alimenta las expectativas de que es posible un aterrizaje humano. ¿Pero qué tan pronto? ¿Estamos listos?

La NASA quiere enviar astronautas a Marte, quizás en algún momento de la década de 2030. Los Emiratos Árabes Unidos, que ahora tienen una nave espacial orbitando el planeta, están promoviendo un plan de 100 años para crear una colonia allí. Si bien China ha dicho que enviar humanos a Marte es su objetivo a largo plazo. objetivo, aquellos ansiosos por probar la vida marciana pueden visitar un sitio de simulación en el desierto de Gobi por ahora.

El más ambicioso de todos es el multimillonario Elon Musk. El fundador de Space Exploration Technologies Corp. quiere enviar humanos esta década, y dijo en una entrevista el año pasado que confiaba en que una misión tripulada podría tener lugar en 2026. Sin embargo, muchos científicos advierten sobre demasiadas preguntas sin respuesta a las que se enfrentan los viajes al espacio profundo. Musk también ha reconocido los riesgos, diciendo que “es difícil andar en trineo allí”.

“Honestamente, es probable que muchas personas mueran al principio”, dijo el magnate en una entrevista con el fundador de X Prize Fountation, Peter Diamandis.

A continuación, algunos de los mayores desafíos a los que se enfrentarían, desde sobrevivir a la radiación cósmica y las tormentas de polvo hasta producir oxígeno y agua:

Tan lejos

Los astronautas del Apolo podrían volar a la luna en solo unos días, pero un viaje a Marte tomaría entre seis y nueve meses. Con la distancia entre Marte y la Tierra que varía entre 56 y 249 millones de kilómetros debido a sus órbitas elípticas, solo hay una pequeña ventana disponible cuando los dos están idealmente alineados para viajes espaciales. Eso hace que la logística sea mucho más complicada.

Con la exploración lunar, “siempre existe la posibilidad de rescate o aprovisionamiento o suministro desde la Tierra o desde una estación espacial intermedia”, dijo. Alice Gorman, profesora asociada de la Universidad Flinders en Adelaide y miembra del consejo asesor de la Asociación de la Industria Espacial de Australia. “Ese no sería el caso de Marte”.

Asesinos solares

Un vuelo largo expondría a los humanos a uno de los mayores terrores de los viajes espaciales: las erupciones solares. El tipo de explosión más poderoso en el sistema solar, una llamarada es el equivalente a 100 millones de bombas de hidrógeno. El campo magnético de la Tierra puede proteger a los astronautas en órbita, pero un viajero del espacio profundo golpeado por tal radiación no sobreviviría más de unos pocos días.

“Es una forma espantosa de morir”, dijo Lewis Dartnell, profesor y especialista en astrobiología en el Departamento de Ciencias de la Vida de la Universidad de Westminster en Londres. Dartnell realiza investigaciones relacionadas con la vida en Marte.

El programa Apollo no abordó este problema, eligiendo en cambio arriesgarse a que los pocos días de una misión lunar no coincidieran con un evento solar. Sería una historia diferente para los viajes a Marte que duran varios meses.

Los tanques de agua a bordo de la nave espacial podrían actuar como escudos si se colocan correctamente, dijo Dartnell, por lo que en caso de una llamarada, los viajeros podrían retirarse a la versión de la nave espacial de una sala de pánico rodeada de tanques de agua. El problema es detectar actividad en el Sol, especialmente en el lado que no mira hacia la Tierra. “¿Cómo podemos hacer que nuestra predicción del clima espacial sea lo suficientemente buena como para avisar a la tripulación?”, dijo. “No tenemos la capacidad establecida para observar el Sol desde diferentes ángulos y rastrear tormentas solares”.

Tormentas de polvo

La radiación no es solo un problema en el camino. Marte tiene una atmósfera mucho más delgada que la Tierra y no tiene un escudo magnético global, por lo que los humanos en la superficie del planeta estarían en riesgo de exposición a la radiación solar y cósmica. Además, la superficie en sí es en gran parte polvo, y las tormentas masivas pueden crear nubes de polvo que bloquean el sol, dijo Nilton Renno, profesor de la Universidad de Michigan, cuyos intereses de investigación incluyen la astrobiología.

Durante una tormenta de este tipo, “es casi como si la medianoche en la superficie de Marte durara dos meses”, dijo Renno. “Si estás allí con paneles solares para obtener energía, es muy probable que no sobrevivas. No tendrías suficiente energía para mantener las cosas lo suficientemente calientes”.

Una solución sería que los humanos usaran ese polvo para protegerse, cubriendo los refugios con sacos de arena llenos de suelo marciano que podrían bloquear la radiación, dijo. Joseph Michalski, profesor asociado que explora la habitabilidad de Marte en la Universidad de Hong Kong. Los humanos también podrían regresar a sus raíces en las cuevas al encontrar refugio temporal en algunos de los muchos tubos de lava del planeta, grandes cavernas de la antigüedad cuando Marte tenía actividad volcánica.

Alimentos, agua y oxígeno

En “Misión Rescate”- el éxito de taquilla de Hollywood de 2015 - Matt Damon, el astronauta varado cultivó patatas fertilizando el suelo del planeta con sus propias heces. Elisabeth Hausrath, profesora asociada de la Universidad de Nevada, Las Vegas, tiene ambiciones agrícolas más modestas. Durante el último año y medio, la NASA ha estado apoyando su investigación sobre el crecimiento de algas de la nieve, un tipo que es común en el desierto de Nevada y otros entornos de gran altitud y bajos en nutrientes en la Tierra, en condiciones que imitan las de Marte.

“Han estado creciendo muy bien”, dijo. La idea es que las algas puedan crecer en invernaderos hechos de material flexible similar al de un traje espacial. El cultivo de algas en tales condiciones no solo podría crear una fuente de alimento, sino también producir oxígeno. La investigación aún se encuentra en sus primeras etapas.

Los científicos también deben resolver cómo los humanos podrían obtener suficiente agua para sobrevivir en Marte. El planeta tiene algo de hielo debajo de la superficie que podrían servir como fuente de agua y una futura misión a Marte necesitará usar un radar para mapear su distribución, señaló Victoria Hamilton, geóloga planetaria en el Instituto de Investigaciones del Suroeste en Boulder, Colorado. “Una vez que sabes dónde está el hielo, esos son lugares a los que podrías enviar humanos”, dijo.

Regresando a casa

A menos que todos se registren en un viaje de ida, los humanos que viajen a Marte deberán tomar un cohete de regreso a la Tierra. Averiguar cómo llevar combustible para impulsar esa nave espacial de regreso al espacio es el mayor obstáculo tecnológico que enfrentan los aspirantes a exploradores de Marte, dijo Michalski.

“No es el caso de que llevemos el combustible del cohete con nosotros”, dijo. “Es demasiado pesado”.

Una solución podría ser utilizar los recursos del planeta para producir combustible separando primero eléctricamente el agua del hielo subterráneo y las rocas hidratadas, y luego combinando el hidrógeno y el oxígeno para producir combustible para cohetes, dijo Michalski.

Tarde o temprano, creen los optimistas, los científicos resolverán estos problemas.

“Hoy definitivamente es un lugar donde no podemos vivir”, dijo Adnan AlRais, gerente del programa Mars 2117 del Centro espacial Mohammed Bin Rashid de los Emiratos Árabes Unidos. “Sin embargo, a medida que desarrollamos la ciencia y la tecnología, la respuesta podría ser diferente en 50 o 100 años a partir de ahora”.

Nota Original:Elon Musk's Mars Ambition Could Be the Riskiest Human Quest Ever

