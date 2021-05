Márquez, con ganas de "trabajar bien y encontrar un buen ritmo"

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda Team). EFE/Julio Muñoz/Archivo

Madrid, 25 may (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) llega al Gran Premio de Italia de MotoGP que se disputa este fin de semana con ganas de "trabajar bien desde el principio, intentar ser constantes y encontrar un buen ritmo".

"Esta semana he tenido unos días para continuar con mi proceso de recuperación", señala Márquez en la nota de prensa del equipo Repsol, ante el reto de disputar dos carrera consecutivas.

"En Francia demostramos nuestro potencial en mojado y este fin de semana en Mugello tenemos que trabajar bien, sé cuáles son mis limitaciones físicas y sé que no será fácil estar cerca de las posiciones delanteras", reconoce Márquez, que sabe perfectamente lo que es estar en el podio de Mugello, pues ha ganado una carrera y ha sido segundo en dos.

"Ahora tenemos dos carreras seguidas, que es la primera vez para mí este año y será más exigente físicamente, pero podemos gestionarlo bien", afirma Marc Márquez.