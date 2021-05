Los líderes de la UE piden la aplicación "plena" de los acuerdos con Reino Unido

El Presidente de la Comisión Europea Ursula von der Leyen (L) y el Presidente del Consejo Europeo Charles Michel (R) participan en una conferencia de prensa en la cumbre de la UE en la sede del Consejo Europeo en Bruselas, Bélgica, el 24 de mayo de 2021. EFE/EPA/JOHN THYS

Bruselas, 25 may (EFE).- Los líderes de la Unión Europea renovaron esta noche su compromiso de unidad frente al Reino Unido y subrayaron que los dos acuerdos en vigor con su antiguo socio deben aplicarse "plena y eficazmente" y sus estructuras de gobernanza deben hacerse operativas.

"No hay otra alternativa a una implementación correcta de los acuerdos", afirmó en rueda de prensa la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, tras la primera jornada de las dos presenciales que los Veintisiete celebran en Bruselas.

En sus conclusiones, adoptadas hoy, el Consejo Europeo celebró la entrada en vigor del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino Unido el 1 de mayo de 2021 que, junto con el Acuerdo de Retirada y sus Protocolos (también conocido como el del Brexit), constituyen el marco de las relaciones de la UE con el Reino Unido.

"Ambos acuerdos deben aplicarse plena y eficazmente y sus estructuras de gobernanza deben hacerse operativas", dicen los líderes de la UE en las conclusiones.

Por ello, los líderes invitan a la Comisión Europea a que "prosiga sus esfuerzos para garantizar la plena aplicación de los acuerdos, incluso en los ámbitos de los derechos de los ciudadanos de la UE, la pesca y la igualdad de condiciones".

Y señalaron que debe hacerlo "utilizando plenamente los instrumentos previstos en los acuerdos, en coordinación continua y diálogo permanente con el Consejo y sus órganos preparatorios, de conformidad con la práctica establecida".

Esta era la primera vez que los líderes europeos mantenían una discusión sobre su relación con el Reino Unido desde que el país se desvinculó por completo de la UE el 1 de enero y entró en vigor el acuerdo comercial y de asociación entre ambos, el 1 de mayo.

La relación estos meses ha estado marcada por la tensión, en particular por la falta de compromiso del Reino Unido con la implementación del protocolo irlandés, que evita una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

"Las relaciones con el Reino Unido deben seguir siendo mutuamente beneficiosas y no pueden en ningún caso socavar la integridad del mercado único, la unión aduanera o la autonomía decisoria de la UE", advirtieron en sus conclusiones los Veintisiete.

En este sentido, el Consejo Europeo pidió al Reino Unido que respete el principio de no discriminación entre los Estados miembros.

Subrayaron que los acuerdos permiten que la UE tenga una asociación "lo más estrecha posible" con el Reino Unido, pero recordaron a Londres que "un no miembro de la UE no puede disfrutar de los mismos beneficios que un miembro".

Por tanto, indicaron al gobierno de Boris Johnson que "la relación debe basarse en un equilibrio de derechos y obligaciones en todo momento".

Por último, indicaron que el Consejo Europeo seguirá ocupándose de este asunto y la UE continuará "unida en su compromiso" con el Reino Unido.