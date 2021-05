Los decomisos de contrabando superan los 26,8 millones de dólares en Bolivia

Funcionarios de la Aduana de Bolivia fueron registrados este lunes, durante la destrucción de 40 vehículos indocumentados que no estaban aptos para seguir circulando, en El Alto (Bolivia). EFE/Martín Alipaz

La Paz, 24 may (EFE).- La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) ha decomisado mercadería de contrabando por un valor equivalente a unos 26,8 millones de dólares en más de 2.500 operativos realizados en lo que va de año en las fronteras.

La presidenta de la Aduana, Karina Serrudo, dio la información a los medios este lunes, durante el inicio de la destrucción de 40 vehículos indocumentados que no estaban aptos para seguir circulando.

"Hasta la fecha tenemos más de 2.500 operativos en todas las fronteras por un valor de 187 millones de bolivianos (unos 26,8 millones de dólares)", declaró Serrudo.

Entre la mercadería decomisada hay toallas, cigarros, electrodomésticos, computadoras de escritorio y portátiles, teléfonos móviles, ropa, entre otros, indicó.

Una de las operaciones más recientes se realizó esta mañana en la localidad de Charaña, en la frontera con Chile, donde se efectuaron tareas de "inteligencia" que permitieron detectar el ingreso irregular de unos cinco vehículos "con mercadería de contrabando", señaló.

Los funcionarios lograron detener un autobús que traía ropa usada, teléfonos móviles y televisores y tuvieron que "proceder a la quema" del mismo porque los habitantes de una comunidad cercana salieron en defensa de los contrabandistas y estaban por rebasarles, explicó Serrudo.

También sostuvo que un segundo autobús que fue llevado a las oficinas de la Aduana en El Alto, ciudad vecina de La Paz, se encontró mercadería por un valor aproximado de 100.000 dólares.

En otro allanamiento a un galpón donde se presumía que había más mercadería de contrabando, se pudo decomisar 125 fardos con ropa y zapatillas, además de material de escritorio por un valor de 40.000 dólares, agregó.

Según Serrudo, las computadoras y teléfonos decomisados serán distribuidos por el Ministerio de la Presidencia entre familias de escasos recursos para que sus niños puedan pasar clases virtuales.

La Aduana también dio inicio en esta jornada a la destrucción de 40 vehículos indocumentados no aptos para la circulación que fueron incautados o abandonados.

Esta acción se enmarca en las normas vigentes que establecen que los vehículos que no han sido escogidos y adjudicados por el Ministerio de la Presidencia porque tiene "defectos de funcionamiento" deben ser destruidos, según información de la ANB.

Lo mismo ocurre con la mercadería que no se encuentra en buen estado o que no esté en condiciones aptas para su uso o consumo.