LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:00

MOR-GEN ISRAEL-PALESTINOS JERUSALÉN - El secretario de Estado Antony Blinken anuncia la reapertura del Consulado General de Estados Unidos en Jerusalén, una medida que restablece los lazos con los palestinos, los cuales quedaron en segundo plano durante la administración del expresidente Donald Trump. Por Joseph Krauss. 799 palabras. AP foto. ENVIADO

MOR-GEN ISRAEL-PALESTINOS-WHATSAPP: Restringen acceso a WhatsApp a periodistas en Gaza

AMN-GEN EEUU-BOLIVIA LAVADO DE DINERO

MIAMI - Arrestan a ex alto funcionario boliviano por solicitar al menos 582.000 dólares en sobornos a un grupo de empresarios en Florida que presuntamente vendían gases lacrimógenos a precios inflados al gobierno conservador de la entonces presidenta interina Jeanine Áñez. Por Joshua Goodman. 656 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN EEUU-FAMILIA MIGRANTE REUNIFICADA FILADELFIA - Keldy Mabel Gonzales Brebe y sus hijos adolescentes están intentando reconstruir sus vidas juntos. Fueron separados bajo una política de “tolerancia cero” que acusaba de criminales a adultos que entraban a Estados Unidos ilegalmente. Ahora, su familia es una de las primeras que, tras tres años de separación, ha sido reunificada por el gobierno de Joe Biden. Viven en Filadelfia. Empezar de nuevo como familia, significa el alivio de poder verse cada mañana, pero también significa luchar por pagar la renta cada mes y vivir con las cicatrices del pasado. Por Claudia Torrens. 1974 palabras. AP fotos. ENVIADO

REP-GEN CORONAVIRUS-BRASIL

SAO PAULO - La favela surgió de la noche a la mañana, en un reflejo del aumento de la pobreza en Brasil derivado de la suspensión de muchos de los beneficios de uno de los programas de alivio económico más generosos del mundo con motivo de la pandemia del coronavirus. Por David Biller y Mauricio Savarece. 1200 palabras. AP Fotos.

REP-GEN CORONAVIRUS-ALMAS SOLIDARIAS

SIN PROCEDENCIA - Bonifacio Díaz sigue repartiendo alimentos en bicicleta a 2.300 metros de altura en Guatemala. Sofía Moncayo continúa coordinando un programa de distribución de comida en Nueva York. La Associated Press actualiza algunas de las historia sobre almas solidarias que difundió durante el primer año de la pandemia del COVID-19. Por The Associated Press. 900 palabras. AP Fotos.

AMC-GEN NICARAGUA-CRISTIANA CHAMORRO

MANAGUA - El empresario radial Fabio Gadea Mantilla, la directora de un canal de televisión clausurado y una periodista de la cadena estadounidense Univisión son citados por la Fiscalía de Nicaragua en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero contra la periodista y aspirante presidencial Cristiana Chamorro. 593 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-RUSIA CUMBRE

WASHINGTON - El presidente Joe Biden sostendrá una reunión cumbre con su contraparte ruso Vladimir Putin el próximo mes en Ginebra en medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Rusia. Por Aamer Madhani, Jonathan Lemire y Jamey Keaten. 330 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-INM EEUU-CIUDADANÍA

SIN PROCEDENCIA - El organismo que maneja las ciudadanías, las residencias permanentes y las visas temporales de EEUU propone reformas para acelerar los trámites y eliminar muchas de las tarifas que fijó el gobierno de Donald Trump. No dice, sin embargo, cómo financiar estas reformas. Por Elliot Spagat y Sophia Tareen. 900 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

EUR-GEN CORONAVIRUS-VACUNA-DESINFORMACION

LE PECQ, Francia - Individuos con cientos de miles de seguidores en las redes sociales en Francia denuncian que una misteriosa agencia de publicidad les ofreció dinero a cambio de difamar a la vacuna contra el coronavirus fabricada por la farmacéutica Pfizer. Por John Leicester. 352 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN IRAN-ELECCIONES TEHERÁN - Irán anuncia a los siete candidatos para las elecciones presidenciales del 18 de junio, tras autorizar la campaña del estricto clérigo que lidera la judicatura del país y vetar la de un expresidente del parlamento aliado del actual presidente. 311 palabras. AP foto. ENVIADO

Con EUR-GEN IRAN-NUCLEAR: Irán, potencias reanudan conversaciones sobre pacto nuclear.

REP-GEN VATICANO-ARTE CALLEJERO

ROMA - Una noche a principios de 2019, Alessia Babrow pegó en un puente cerca del Vaticano una imagen estilizada de Cristo. Jamás pensó que generaría una controvesia de alcanses insospechados, en la que demandó al Vaticano y que podría alterar las normas sobre los derechos de autor aplicables al arte callejero. Por Nicole Winfield. 1175 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

DEP-OLI TOKIO 2020-CORONAVIRUS

TOKIO — El gobierno japonés niega que una advertencia de Estados Unidos a sus ciudadanos de que eviten viajar a Japón vaya a tener impacto en los deportistas que se disponen a participar en los aplazados Juegos Olímpicos.

ESP-CIN A QUIET PLACE PART II

NUEVA YORK - Más de un año después del ostentoso estreno de “A Quiet Place: Part II” en marzo de 2020, la continuación del éxito de terror de John Krasinski de 2018 llega a las salas de cine este fin de semana con la esperanza de liderar la muy retrasada temporada de verano de Hollywood. Krasinski conversa sobre su preeminente secuela. Por Jake Coyle. 900 palabras. AP Foto.

ESP-LIB PAUL RUDNICK

NUEVA YORK - Paul Rudnick escribe una comedia romántica con un toque real. En “Playing the Palace”, el dramaturgo, guionista y novelista tiene un libro ingenioso y cautivador sobre dos amantes poco probables: un simpático chico judío de Nueva Jersey y el príncipe heredero de Inglaterra. Por Mark Kennedy. 450 palabras. AP Foto.

