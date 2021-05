Líderes de la UE expresaron su "entera solidaridad europea" a Sánchez por Ceuta

El Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, habla durante una conferencia de prensa en la cumbre de la UE en el edificio del Consejo Europeo en Bruselas, Bélgica, el 24 de mayo de 2021.EFE/EPA/JOHN THYS

Bruselas, 25 may (EFE). Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea reafirmaron esta noche en persona al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la "entera solidaridad europea" tras la crisis migratoria de la semana pasada en Ceuta, donde se produjo una avalancha masiva de migrantes irregulares.

Según informó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una rueda de prensa tras la primera de las dos jornadas de cumbre extraordinaria presencial en Bruselas, Sánchez ofreció "información factual sobre lo ocurrido en Ceuta" a los otros líderes europeos.

"Y nosotros reafirmamos la entera solidaridad europea con el Gobierno español en relación con esta cuestión migratoria y con la protección de las fronteras exteriores españolas que, de hecho, son fronteras europeas también", añadió el político belga.

Michel explicó que durante la reunión, centrada en cuestiones de política exterior, "no se ha abierto ningún debate sobre la migración, simplemente ha habido distintos miembros del Consejo Europeo que han solicitado que se tenga en la próxima cumbre la ocasión de volver a este tema de la migración".

El ex primer ministro belga recordó que la Comisión Europea puso sobre la mesa "hace tiempo una serie de propuestas que tienen que tratarse en el Consejo" sobre la reforma del pacto migratorio.