Las negociaciones sobre pacto núclear iraní se retoman este martes en Viena

Bruselas, 24 may (EFE).- Las negociaciones para tratar de salvar el pacto nuclear iraní de 2015 se retomarán hoy, martes, de forma presencial en Viena, informó hoy el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

La Comisión Mixta estará presidida, en nombre del alto representante de la UE, Josep Borrell, por el secretario general adjunto y director político del SEAE, Enrique Mora.

A la reunión también asistirán representantes de China, Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido e Irán, los cuales "continuarán sus discusiones en vista de un posible regreso de los Estados Unidos al JCPOA y sobre cómo asegurar la implementación completa y efectiva del JCPOA", indicó Stano.

Esta convocatoria llega el mismo día en que Irán urgió a los negociadores nucleares a aprovechar "la oportunidad adicional" que ha otorgado al extender un mes el acuerdo bilateral de inspección con el OIEA para levantar de modo "completo" las sanciones estadounidenses contra el país.

"Recomendamos a los países negociadores que aprovechen la oportunidad adicional que brinda Irán de buena fe para el levantamiento completo de las sanciones de manera práctica y verificable", dijo el representante iraní ante el OIEA, Kazem Gharibabadi.

La extensión hoy del citado arreglo bilateral de verificación, alcanzado en febrero pasado por una duración de tres meses, era clave para mantener las negociaciones multilaterales que comenzaron en Viena a comienzos de marzo para salvar el acuerdo nuclear de 2015.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Gharibabadi precisó que mediante este acuerdo interino con el OIEA "los datos pregrabados de los últimos tres meses todavía se conservarán" en Irán y no serán eliminados.

También el Consejo Nacional de la Seguridad Nacional del país informó de que las imágenes de los sitios nucleares quedarán guardadas y apuntó que "de esta manera se proporciona la oportunidad de avanzar y llegar a un resultado en las negociaciones".

Solo en caso de que las negociaciones en Viena para salvar el pacto de 2015 (JCPOA en sus siglas en inglés) no logren en las próximas cuatro semanas un buen resultado, la información grabada será destruida.