La UEFA pone a la venta 1.700 entradas para la final Manchester City-Chelsea

Madrid, 25 may (EFE).- La UEFA inicia este martes la venta de 1.700 entradas para el público en general de la final de la Liga de Campeones que enfrentará el próximo día 29 a los clubes ingleses Manchester City y Chelsea en Oporto a través únicamente de su página web uefa.com.

Estas 1.700 entradas se venderán por orden de petición, a partir de las 14.00 horas CET, y los solicitantes pueden pedir hasta dos localidades, que serán personales.

Las autoridades portuguesas confirmaron que el estadio Do Dragao tendrá un aforo del 33%, con hasta 16.500 espectadores. Cada uno de los finalistas tenía asignadas 6.000 entradas para sus aficionados, que los clubes pusieron a la venta.

La UEFA recordó que para acceder al recinto será necesario acreditar una prueba de vacunación o un resultado negativo en el test de covid-19 (prueba PCR negativa con fecha del 26, 27, 28 o 29 de mayo de 2021 o un resultado negativo en la prueba rápida de antígenos del 28 o 29 de mayo de 2021).

También que los aficionados procedentes del extranjero también tendrán que cumplir con las restricciones y requisitos de entrada en las fronteras que estarán en vigor en el momento de la final.

El pasado día 13 la UEFA confirmó el cambio de escenario de la final de la Liga de Campeones de esta temporada, que inicialmente iba a jugar en el estadio Atatürk de Estambul, para permitir la asistencia de 6.000 seguidores de cada club como ocurrirá en Do Dragao en Oporto.

La decisión del Gobierno británico de incluir a Turquía en su lista roja de destinos de viaje por la pandemia habría impedido la presencia de aficionados de los clubes finalistas en el estadio de la capital turca.