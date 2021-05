La ONU teme por el periodista apresado por Bielorrusia tras su aparición en TV

El periodista Román Protasevich, apresado por el Gobierno de Bielorrusia. EFE/EPA/STRINGER /Archivo

Ginebra, 25 may (EFE). La ONU dijo hoy que teme por la seguridad del periodista Román Protasevich, apresado por el Gobierno de Bielorrusia, que desvió para ese fin el avión en el que viajaba a Lituania, y señaló que su aparición ayer en la televisión estatal no es en lo absoluto tranquilizadora, porque se notan heridas en su rostro.

Lo más probable es que esa aparición, en la que supuestamente confesó crímenes que había cometido, haya sido forzada, dijo la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet.

"La información obtenida bajo coacción no puede ser usada contra el señor Protasevich en ningún proceso legal. Esas confesiones están prohibidas por la Convención contra la Tortura", recordó el portavoz de la Oficina de Bachelet, Rupert Colville.