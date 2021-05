La Liga de Eibar, Vitoria, Vigo, Granada y Valladolid

El delantero argentino del Atlético de Madrid Ángel Correa celebra su gol, primero del equipo ante el Real Valladolid, durante el último partido de LaLiga Santander que Real Valladolid y Atlético de Madrid disputaron en el estadio José Zorrilla, en Valladolid. EFE/Ballesteros

Madrid, 25 may (EFE).- De los 70 puntos del "año de transición" a los 86 del Atlético de Madrid campeón de esta campaña, la diferencia está en varias victorias claves como visitante, en los triunfos en Eibar, Vitoria, San Sebastián, Granada o Valladolid, inalcanzables hace un curso y definitivos para sumar 12 puntos más que entonces, además todas ellas contrarreloj, logradas en el segundo tiempo.

Son los campos donde multiplicó su productividad el conjunto rojiblanco, coincidentes con la versión visitante, otra divergencia determinante para el crecimiento numérico de un año a otro. Si en 2019-20, el Atlético logró lejos del Wanda Metropolitano 28 de los 57 puntos en juego, con una pérdida inasumible de 29, en 2020-21 ha conseguido diez más, 38. En casa, la distancia es menor: 42 a 48.

El resultante son los 16 puntos que difieren una temporada que terminó en la tercera posición, demasiado pronto lejos de la pugna por el título, apurado incluso para alcanzar la Liga de Campeones cuando se interrumpió el campeonato por la pandemia de la Covid-19, de otra en la que ha sido el ganador, sobre todo por su primera vuelta, por el 50 de 57 puntos de las primeras 19 citas ligueras.

Hace un año, por ejemplo, no ganó en su visita a Ipurua. Es más, fue derrotado por 2-0. Éste sí lo ha hecho, al filo del final, con un gol de Luis Suárez (1-2) que culminó una remontada que fue imposible hace un curso. Entonces marcó Esteban Burgos en el minuto 10 y no hubo respuesta. Esta campaña, anotó el 1-0 Marko Dmitrovic, de penalti, en el 12, pero sí hubo reacción del equipo rojiblanco.

Tampoco venció en el pasado ejercicio en Vitoria, con un conformismo impropio de la ambición que sí ha tenido este curso, con un empate que no valía para nada (1-1). Esta temporada sí ganó, con inquietud, sin un partido brillante, contra diez y en el último minuto, de nuevo por Luis Suárez, para definir el duelo por 1-2.

Entre ambas visitas son cinco puntos más que hace un año, que crecen también con el triunfo de la última jornada en Valladolid (1-2), donde igualó sin goles, con un penalti fallado por los locales incluido, en 2019-20, o con la victoria en Granada, del 1-1 de la pasada temporada al 1-2 de ésta, también como ganador sufrido.

Lo mismo ocurrió en el Reale Arena frente a la Real Sociedad, que lo desfiguró hace un curso con una derrota por 2-0 cuando era líder. Esta vez ocurrió al revés, con un 0-2 potente del Atlético, que redujo a la mínima expresión a su rival, entonces en el pulso que sostenían ambos por ver quién encabezaba de los dos la Liga.

Y el pasado ejercicio, en Balaídos empató a cero. Éste ganó por 0-2, con el gol del inicio de todo de Luis Suárez en los primeros instantes. No jugó bien el Atlético, pero venció. Y hace un curso igualó 2-2 en Mestalla, cuando éste superó al Valencia por 0-1, con un tanto en propia puerta de Lato que supuso una victoria esencial.

A la vez, hace un año empató a uno como visitante contra el Espanyol y el Leganés, descendidos a Segunda, igual que lo hizo en éste con el Huesca, pero no con el Eibar, al que ganó los dos duelos, ni con el Valladolid, al que superó en ambos encuentros.

La cuenta de superávit de puntos de un año a otro se completa en casa, con los triunfos contra el Sevilla (2-0) -la campaña anterior igualó en ambos choques con él-; el Valencia (3-1) -en 2019-20 empató con él a uno en el Wanda Metropolitano-; la Real Sociedad (2-1), cuando la última cita de la Liga anterior fue 1-1; y el Barcelona, al que superó por 1-0. En la edición anterior cayó 0-1.

En cambio, ha perdido puntos respecto hace un año con el Levante (cinco por su empate 1-1 y su derrota 0-2); con el Getafe (dos, por su 0-0 en el Coliseum Alfonso Pérez); con el Betis (dos, por su 1-1 en el Benito Villamarín) y con el Athletic (uno, por su derrota 2-1 en San Mamés) para alcanzar 16 puntos más que en 2019-20.

En ese sentido, ha logrado los mismos puntos entre el año de transición y el del campeón en el derbi ante el Real Madrid (un empate y una derrota); el Villarreal (una igualada y una victoria); y el Osasuna (dos triunfos).

DIFERENCIA DE PUNTOS POR RIVALES DE 2019-20 A 2020-21:

- Real Sociedad: 2019-20 (1 D y 1 E); 2020-21 (2 V). Diferencia: +5.

- Valencia: 2019-20 (2 E); 2020-21 (2 V). Diferencia: +4.

- Eibar: 2019-20 (1 V Y 1 D); 2020-21 (2 V). Diferencia: +3.

- Barcelona: 2019-20 (1 E y 1 D); 2020-21 (1 V y 1 E). Diferencia: +3.

- Celta: 2019-20 (2 E); 2020-21 (1 V y 1 E). Diferencia: +2.

- Valladolid: 2019-20 (1 V Y 1 E); 2020-21 (2 V). Diferencia: +2.

- Alavés: 2019-20 (1 V y 1 E); 2020-21 (2 V). Diferencia: +2.

- Granada: 2019-20 (1 V y 1 E); 2020-21 (2 V). Diferencia: +2.

- Sevilla: 2019-20 (2 E); 2020-21 (1 V y 1 E). Diferencia: +1.

- Real Madrid: 2019-20 (1 E y 1 D); 2020-21 (1 E y 1 D). Diferencia: 0

- Villarreal: 2019-20 (1 V y 1 E); 2020-21 (1 V y 1 E). Diferencia: 0.

- Osasuna: 2019-20 (2 V); 2020-21 (2 V). Diferencia: 0.

- Athletic: 2019-20 (1 V y 1 E); 2020-21 (1 V y 1 D). Diferencia: -1.

- Getafe: 2019-20 (2 V); 2020-21 (1 V y 1 E). Diferencia: -2.

- Betis: 2019-20 (2 V); 2020-21 (1 V y 1 E). Diferencia: -2.

- Levante: 2019-20 (2 V); 2020-21 (1 E y 1 D). Diferencia: -5.

- Leganés: 2019-20 (1 V y 1 E).

- Espanyol: 2019-20 (1 V y 1 E).

- Mallorca: 2019-20 (2 V).

- Elche: 2020-21 (2 V).

- Huesca: 2020-21 (1 V y 1 E).

- Cádiz: 2020-21 (2 V).

Iñaki Dufour