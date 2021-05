La India evacúa a un millón de personas ante la llegada del ciclón Yaas

Calcuta (India). EFE/EPA/PIYAL ADHIKARY

Nueva Delhi/Dacca, 25 may (EFE).- La India ha evacuado a cerca de un millón de personas en el este del país ante la llegada del ciclón Yaas, que según las últimas previsiones del Departamento de Meteorología Indio (IMD) alcanzará la costa oriental del país el miércoles, mientras que Bangladesh se encuentra en estado de alerta.

"El proceso de evacuación está en marcha y por el momento hemos evacuado a unas 200.000 personas residentes en áreas de riesgo", dijo a Efe Kamal Lochan Mishra, el director ejecutivo de la Autoridad de Gestión de Desastres del estado costero de Odisha.

El estado oriental cuenta con unos 900 refugios establecidos y ha identificado más de 6.700 adicionales a los que trasladar a personas que viven en zonas que podrían quedar inundadas con la llegada del ciclón o que viven en hogares vulnerables.

En el vecino estado de Bengala, la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) informó en un comunicado que hasta ahora han sido evacuadas unas 800.000 personas y la jefa de Gobierno de la región, Mamata Banerjee, indicó el pasado lunes que se prevé desplazar a un millón.

Por su parte, el vecino Bangladesh no ha previsto realizar evacuaciones.

"De momento no está planeado empezar una evacuación porque la probabilidad de que el ciclón golpee directamente el territorio de Bangladesh es baja. Pero hemos puesto a todos los distritos costeros en alerta para hacer frente a cualquier tipo de situación de emergencia", dijo a Efe el director de operaciones del Programa de Preparación para Ciclones de Bangladesh, Nur Islam Khan.

Yaas tocará la costa el miércoles por la tarde cerca de la ciudad costera de Dhamra, en el norte de Odisha, antes de continuar su avance hacia el norte afectando también a Bengala, de acuerdo con el último pronóstico del IMD.

El ciclón alcanzará ráfagas de viento de hasta 145 kilómetros por hora al tocar la costa y las autoridades han previsto fuertes lluvias e inundaciones en las zonas costeras.

Yaas llega poco más de una semana después de que el ciclón Tauktae causase al menos 145 muertos en el oeste de la India, que continúa registrando elevados números de fallecimientos a causa del coronavirus aunque este martes contabilizó menos de 200.000 contagios por primera vez desde mediados de abril.

La Bahía de Bengala suele sufrir el paso de ciclones que ocurrir entre abril y mayo, y octubre y noviembre. En mayo de 2020, el súper ciclón Amphan dejó más de un centenar de fallecidos entre ambos países, en uno de los peores incidentes de este tipo en años.