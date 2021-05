La aerolínea KLM deja de sobrevolar Bielorrusia tras la detención de Protasevich

Aviones de la compañía aérea holandesa KLM permanecen en tierra en el aeropuerto de Schiphol, Países Bajos. EFE/EPA/REMKO DE WAAL

La Haya, 24 may (EFE).- La aerolínea neerlandesa KLM decidió este lunes evitar el sobrevuelo de forma temporal sobre el espacio aéreo de Bielorrusia tras una apelación del primer ministro en funciones, Mark Rutte, debido al desvío y aterrizaje forzoso en Minsk de un vuelo de Ryanair en el que viajaba el periodista bielorruso Román Protasevich, arrestado en el aeropuerto.

KLM, que había dicho anteriormente este lunes que continuaría sobrevolando Bielorrusia porque consideró que no existían peligros de seguridad que exijan detener los vuelos por la zona, aseguró esta noche que toma nota de la apelación de Rutte en este sentido tras lo ocurrido con Protasevich, según la televisión neerlandesa NOS.

Esa es una de las nuevas sanciones que los líderes de la Unión Europea aprobaron este lunes contra Bielorrusia en una cumbre presencial que se celebra hoy y mañana en Bruselas.

En concreto, los líderes europeos acordaron prohibir el espacio aéreo comunitario a las compañías de Bielorrusia, así como prohibirles aterrizar en aeropuertos de la UE y pidieron a las compañías europeas que eviten sobrevolar sobre ese país.

En declaraciones a la prensa previas a la cumbre europea en Bruselas esta noche, Rutte afirmó que el hecho de que Bielorrusia haya usado la excusa de "decir que hay una bomba a bordo del avión para forzar su aterrizaje es algo peligroso" y exigió una investigación de lo ocurrido con el vuelo de Ryanair que volaba de Atenas a Vilna con Protosevich a bordo.

El jefe del Gobierno neerlandés en funciones consideró "sin precedentes", "más allá de todos los límites" e "inauditas" las acciones de las autoridades bielorrusas, e instó a KLM a evitar el espacio aéreo de ese país, recordando que no se puede prohibir a una aerolínea sobrevolar un Estado en concreto y la decisión tendría que venir de la propia compañía, que aún no se ha pronunciado sobre esta petición.