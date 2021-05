Keiko Fujimori pide acudir a votar para defender a Perú del terrorismo

En la imagen, la candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori. EFE/Sebastian Castañeda /POOL/Archivo

Lima, 24 may (EFE).- La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori pidió este lunes a sus compatriotas que acudan a votar para defender a su país ante los intentos desestabilizadores de los remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso, que este lunes asesinó a 14 personas en una zona selvática del centro de Perú.

"Hoy más que nunca debemos defender a nuestra patria y acudir con mucha serenidad el día 6 de junio a votar, por la opción que ustedes crean, pero lo importante es defender este proceso democrático", invocó la candidata del partido derechista Fuerza Popular tras participar en una actividad proselitista en la Amazonía del país.

Fujimori, quien disputará la presidencia peruana con el izquierdista Pedro Castillo, rechazó "categóricamente este ataque" y lamentó "profundamente que nuevamente actos sangrientos estén ocurriendo en nuestro país".

CONDOLENCIAS A FAMILIAS

Tras expresar sus "profundas condolencias a las familias" de las víctimas, la candidata dijo que "los grupos terroristas lo que buscan es paralizarnos, es generarnos miedo y nosotros no debemos permitirlo".

"No debemos nunca tener miedo frente a este tipo de ataques", sostuvo antes de rechazar "las insinuaciones afiebradas de algunas personas" que, según dijo, tratan de "aprovechar políticamente" el ataque terrorista para vincularlo con su agrupación política.

"Por favor, no debemos permitir este tipo de actos desesperados. Frente a este tipo de ataques los peruanos debemos estar más que nunca debemos estar unidos", remarcó.

ATENTADO Y RECHAZO DE CASTILLO

Las autoridades peruanas reportaron este lunes que entre 14 y 18 personas murieron en un atentado cometido por Sendero Luminoso en una zona de la provincia de Satipo que forma parte del selvático Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), por donde se desplazan remanentes terroristas en alianza con el narcotráfico.

Medios locales mostraron imágenes de un panfleto con el símbolo de la hoz y el martillo, y afirmaron que en él se instaba a los pobladores a no votar por Keiko Fujimori.

Pedro Castillo, quien ocupa el primer lugar en los sondeos de opinión, condenó por su parte el "cobarde ataque" de los terroristas e instó "a la justicia a que aplique todo el peso de la ley".

Su partido, Perú Libre, señaló que "condena todo acto terrorista, como el ocurrido en el VRAEM" y enfatizó que "los crímenes ad portas de las elecciones en esta zona lamentablemente se están convirtiendo en una tradición con claros objetivos políticos a favor de la derecha".