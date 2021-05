Italia arranca su concentración previa a la Eurocopa bajo el sol de Cerdeña

EFE/EPA/ELISABETTA BARACCHI/Archivo

Roma, 25 may (EFE).- La selección de Italia arrancó este martes una concentración previa a la Eurocopa bajo el sol y los 25 grados de temperatura de la isla Cerdeña, con un grupo de 32 jugadores convocados por el técnico Roberto Mancini.

Italia se entrenó por primera vez en la mañana local de este martes en los campos del Forte Village, en las afueras de Cagliari, en una concentración que busca mezclar trabajo y relax para que los futbolistas recarguen las energías antes de empezar la Eurocopa.

Mancini permitió a los jugadores acudir al Forte Village acompañados por sus familias y programó una sola sesión de entrenamiento por día, con comienzo a las 10.30 locales (8.30 GMT).

"Quisimos dar a los chicos la posibilidad de estar cuatro o cinco días con sus familias y al mismo tiempo intentamos entender en qué condición están. Los jugadores llevan dos temporadas seguidas sin pausa y el estrés puede ser más mental que físico", consideró este martes Gabriele Oriali, director de la selección italiana, en declaraciones facilitadas por la Federación de Fútbol Italiana (FIGC).

Mancini dirige a un grupo de 32 jugadores, pues Manuel Lazzari no acudió a Cerdeña por problemas personales, y lo reducirá a 30 después del amistoso de este viernes contra San Marino.

La lista definitiva para la Eurocopa será comunicada antes del próximo 1 de junio.

Entre los "azzurri" está el meta Gianluigi Donnarumma, cuyo contrato con el Milan expira el próximo 30 de junio y cuyo futuro parece lejos del club "rossonero".

"Me parece tranquilo y sereno", dijo Oriali, al analizar su estado de ánimo.

Los futbolistas internacionales italianos acudieron a Cerdeña tras recibir este lunes, con derecho de prioridad concedido por el Gobierno, la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Italia está encuadrada en el grupo A de la Eurocopa y se enfrentará a Turquía, Suiza y Gales. EFE

am/og