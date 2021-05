Internacional se juega el primer lugar del grupo ante un Always Ready vivo

Paolo Guerrero de Internacional. EFE/ Marcelo Oliveira/Archivo

Sao Paulo, 25 may (EFE).- El Internacional de Porto Alegre brasileño, del técnico español Miguel Ángel Ramírez y con la clasificación prácticamente en el bolsillo, se juega este miércoles el primer lugar del Grupo B de la Copa Libertadores de fútbol ante el boliviano Always Ready, que se mantiene en la disputa.

El "Colorado Gaúcho" está en la primera posición con nueve unidades y un saldo de siete anotaciones, una puntuación igual a la del venezolano Deportivo Táchira, que tiene una menor diferencia de goles (+1).

El Always Ready, que viene de ser goleado por los venezolanos (7-2) en la ciudad de San Cristóbal, suma seis unidades y una diferencia de goles negativa (-3), mientras que el Olimpia paraguayo marcha último con los mismos puntos y un peor saldo goleador (-5), tras su derrota en Asunción por 0-1 frente al Internacional.

Olimpia y Táchira se enfrentarán en la capital paraguaya.

Aún con el favoritismo, el "Inter" llega cabizbajo tras perder el domingo el título del Campeonato Gaúcho, el torneo regional estado de Río Grande do Sul, al igualar 1-1 (2-3 global) en el partido de vuelta de la final ante el Gremio, su tradicional rival.

Para el encuentro ante los bolivianos, el zaguero argentino Víctor Cuesta deberá volver a la titular en reemplazo de Ze Gabriel; el chileno Carlos Palacios se mantendrá en la creación y el peruano Paolo Guerrero estaría ocupando el lugar de Yuri Alberto.

El conjunto de La Paz, del técnico argentino Omar Asad, tiene en sus filas a los experimentados Carlos Lampe -portero- y Juan Carlos Arce -que actuó en varios equipos de Brasil-, al zaguero paraguayo de 38 años Nelson Cabrera, al defensa panameño Harold Cummings, al venezolano Robert Hernández y al colombiano John Jairo Mosquera.

En el Campeonato Boliviano, el Always Ready marcha undécimo con ocho puntos, la mitad del líder y también paceño The Strongest.

Alineaciones probables:

Internacional: Marcelo Lomba; Rodinjei, Víctor Cuesta, Lucas Ribeiro, Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Nonato, Claudio Palacios; Paolo Guerrero y Thiago Galhardo.

Entrenador: Miguel Ángel Ramírez.

Always Ready: Carlos Lampe; Edemir Rodríguez, Nelson Cabrera, Marc Enoumba, Jorge Flores; Rodrigo Ramallo, Fernando Saucedo, Vander Vieira, Juan Carlos Arce; Javier Sanguinetti y Marcos Ovejero.

Entrenador: Omar Asad.

Árbitro: El argentino Patricio Loustau.

Estadio: Beira-Río, de Porto Alegre.

Hora: 19.00 local (22.00 GMT).