Huancayo es el último escollo de Peñarol para romper una maldición de 10 años

En la imagen, Giovanni González de Peñarol. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Lima, 25 may (EFE).- El Peñarol de Uruguay tiene este miércoles ante el Sport Huancayo peruano la oportunidad de romper una maldición de diez años en la que nunca ha logrado superar la fase de grupos de un torneo internacional.

Desde que en 2011 llegó a la final de la Copa Libertadores, el equipo uruguayo nunca ha logrado superar una fase de grupos hasta ahora, que lo tiene muy cerca.

El conjunto carbonero, líder del Grupo E de la Sudamericana con 12 puntos, se mide al Huancayo, colista sin haber logrado puntuar todavía.

Para clasificarse a los octavos de final, al Peñarol le vale con sacar cualquier resultado del Estadio Monumental de Lima excepto si el River Plate uruguayo, que es segundo con 10 puntos, le gana al Corinthians.

Solo en ese caso, los charrúas estarán obligados a sacar también los tres puntos de la capital peruana para que no les arrebaten el billete a la siguiente ronda.

Para este encuentro, el conjunto uruguayo tendrá cinco ausencias por contagios de covid-19, que son el defensa Carlos Rodríguez, los centrocampistas Walter Gargano y Agustín Álvarez Wallace y los delanteros Agustín Dávila y Máximo Alonso.

No obstante, Gargano también se iba a perder igualmente este encuentro por sanción al estar suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que tampoco podrán actuar en el encuentro lesionados como Nicolás Schiappacasse.

Al equipo titular del técnico Mauricio Larriera volverán Formiliano, Giovanni González y Jesús Trindade, que fueron reservados en el encuentro del sábado que el Peñarol empató sin goles frente al Fénix.

Por su parte, el colista Huancayo solo jugará por el honor de intentar de puntuar para no irse de vacío en esta edición de la Sudamericana donde ha perdido los cinco partidos disputados.

El objetivo del equipo dirigido por Wilmar Valencia será también tomarse la revancha de la goleada por 5-1 que el Peñarol le infligió al cuadro huancaíno en la primera jornada de la fase de grupos.

El 'Rojo Matador' lleva un mes sin ganar, tras acumular dos empates y seis derrotas entre sus compromisos de liga peruana y Copa Sudamericana.

En el equipo peruano no podrá participar el delantero Joazhiño Arroé, que fue expulsado con tarjeta roja directa frente al Corinthians.

- Alineaciones probables:

Sport Huancayo: Joel Pinto; Giancarlo Carmona, Jimmy Valoyes, Francisco Duclós, Jeickson Reyes; Moisés Velásquez, Leonardo Villar, Alfredo Rojas, Óscar Barreto; Marcos Lliuya y Liliu.

Entrenador: Wilmar Valencia.

Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Joaquín Piquerez; Pablo Ceppelini, Jesús Trindade, Damián Musto, Facundo Torres; Agustín Canobbio y Agustín Álvarez Martínez.

Entrenador: Mauricio Larriera.

Estadio: Monumental, de Lima.

Hora: 19:30 (00:30 GMT del jueves 27).