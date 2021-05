Grupo opositor venezolano busca impulsar un referendo para revocar a Maduro

En la imagen Nicmer Evans. EFE/ Miguel Gutiérrez /Archivo

Caracas, 25 may (EFE).- Un movimiento de opositores, encabezados por el disidente del chavismo Nicmer Evans y el dirigente César Pérez Vivas, planteó este martes la activación de un referendo para revocar el cargo de presidente Nicolás Maduro, luego de solicitar su inscripción ante el ente electoral para promover el mecanismo.

"Nos hemos organizado en un movimiento que se llama Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) para solicitar, entonces, el inicio de este proceso (...) con el único objetivo de que el pueblo venezolano pueda decidir libremente su destino", dijo Pérez Vivas a la prensa tras entregar el documento al rector electoral Roberto Picón.

Según el documento que entregaron, "Mover" tiene como fin quedar habilitada para comenzar "la apertura de un procedimiento de 'referendo revocatorio del mandato presidencial' al ciudadano Nicolás Maduro Moros".

La Constitución venezolana establece en su artículo 72 que todos los cargos de elección popular son revocables después de la mitad del período para el cual fue elegido, pero para activar el mecanismo se requiere el aval de "un número no menor del 20 por ciento de los electores".

Maduro fue elegido en unos comicios presidenciales adelantados a mayo de 2018 y juró su segundo mandato (2019-2025) ante la extinta Asamblea Nacional Constituyente el 24 de ese mismo mes, pero también volvió a hacerlo el 10 de enero de 2019 ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La carta magna venezolana establece que el Presidente debe tomar juramento el 10 de enero del año en que empieza su período de mandato, pero ante el Parlamento.

Maduro no juró ante el Parlamento por un supuesto "desacato" del ente Legislativo al TSJ.

Por ello, este grupo opositor explicó que presentan este planteamiento haciendo una interpretación sobre el período de tiempo del mandato de Maduro, en función de que la elección de su cargo fue adelantada y de que el lunes se cumplieron tres años de su juramentación ante la ANC.

"Lo primero que tiene hacer el Consejo Nacional Electoral es dar respuesta a la solicitud de interpretación que hemos hecho sobre la mitad del periodo, si es favorable a la interpretación que estamos haciendo", agregó el opositor Evans.

En caso de que la respuesta sea positiva, entonces se inicia el proceso para activar el revocatorio que es con "la recolección de firmas a nivel nacional para el 20 %".

Según Evans, esta solicitud no entorpece la labor de los rectores para el desarrollo de las próximas elecciones locales y regionales que se celebrarán el 21 de noviembre.

El dirigente tambén ha conversado -aseguró- con varios "actores" de la oposición venezolana presentando la propuesta del revocatorio para que la analicen y dijo que ha habido "receptividad".

En ese sentido, pidió a otros opositores unirse a esta propuesta que ya fue intentada y frustrada por una sentencia del TSJ en 2016 alegando un supuesto fraude en la recolección de firmas para activar el revocatorio.

Evans también manifestó su aspiración de que el tema sea "incorporado en el proceso de negociación" que se adelante entre los opositores que participen en diálogo con el Gobierno.