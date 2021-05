Evitar el espacio aéreo de Bielorrusia, una complicación para las aerolíneas

La recomendación de la Unión Europea (UE) de evitar el sobrevuelo del espacio aéreo de Bielorrusia constituye una complicación más para las compañías aéreas, aunque estén acostumbradas a ese tipo de dificultades.

¿Cuál es la posición de los Estados y las aerolíneas?

La Unión Europea "recomendó" a las compañías aéreas del bloque que eviten el espacio aéreo bielorruso para castigar el régimen del presidente Alexander Lukashenko, acusado de haber forzado a un avión a aterrizar en Minsk para detener a un opositor.

La UE anunció además el cierre del espacio aéreo europeo a los aviones de Bielorrusia, al igual que el Reino Unido y Ucrania.

La compañías europeas Air France, KLM, Lufthansa, Finnair y SAS indicaron que suspendían el sobrevuelo de Bielorrusia. Lo mismo hicieron Singapore Airlines y la japonesa ANA.

¿Cuáles son las consecuencias para las compañías?

Antes de la pandemia, más de 2.500 vuelos comerciales por semana sobrevolaban el espacio aéreo de Bielorrusia, según Eurocontrol (Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea).

Este martes por la tarde, los aviones que sobrevolaban Bierlorrusia se contaban con los dedos de la mano, según el sitio FlightRadar24.

Para los vuelos entre Europa y Asia evitar el cielo bielorruso es una complicación, superable, que se agrega a las restricciones de vuelo de una parte del espacio aéreo ucraniano debido al conflicto entre Ucrania y los separatistas prorrusos.

Evitar Bielorrusia "tendrá consecuencias limitadas porque existen muchos trayectos alternativos", afirmó el portavoz de ANA.

"Esto va a aumentar el tiempo de vuelo. Es más combustible, más horas de mantenimiento", pero la situación en la región no se ha degradado al punto de que no haya rutas alternativas, declaró a la AFP un piloto de aviones de larga distancia que no quiso revelar su identidad.

"Evitar el espacio aéreo de un país bastante grande, ubicado en el centro de Europa, es muy costoso para cualquier compañía aérea", declaró a la prensa el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.

Para los trayectos más cortos, la situación será más difícil, como en el caso del vuelo entre Kiev y Vilna de la compañía de bajo costo húngara Wizz Air, que este martes duró 1H32 contra 57 minutos el jueves precedente, según el sitio FlightRadar24, que muestra un importante desvío a través del espacio aéreo polaco.

¿Y para Bielorrusia?

Cerca de una quinta parte de los 2.500 vuelos semanales sobre el espacio de Bielorrusia corresponde a la compañía nacional Belavia, que dispone de una flota de 30 aparatos, entre ellos Embraer-175 de menos de cien plazas para vuelos regionales o el monocorredor Boeing 737-900 para trayectos de media distancia.

El lunes, Belavia efectuó 20 vuelos con despegue o aterrizaje en aeropuertos de la Unión Europea. Entre 40 y 60 vuelos de la compañía tienen trayectos que incluyen países europeos. Esos vuelos quedarán suspendidos o tendrán que cambiar de plan de vuelo.

La decisión también afectará a las finanzas bielorrusas que dejarán de percibir las tasas de sobrevuelo de las compañías.

¿Existen antecedentes?

Por espectacular que sea, especialmente en el contexto de una respuesta coordinada de los Estados, evitar un espacio aéreo, ya sea por cuestiones de seguridad o políticas, no es algo excepcional.

Los países son soberanos para prohibir el sobrevuelo de su propio país o emitir una Circular de Información Aeronáutica (AIC, por sus siglas en inglés) relacionada con las restricciones al sobrevuelo de áreas sensibles.

Durante casi cuatro años, Qatar Airways tuvo que esquivar la Península Arábiga para llegar a Europa y América debido al boicot impuesto por Arabia Saudita.

Sus aviones pudieron reanudar la ruta más corta a principios de enero.

En las últimas semanas, el lanzamiento de cohetes palestinos desde la Franja de Gaza contra el área de Tel Aviv llevó a las autoridades de Israel a desviar aviones hacia el sur del país.

El espacio aéreo de Siria, Libia, Irak y Yemen, donde existen conflictos armados, obliga a los aviones a comerciales a cambiar los planes de vuelo.

bur-tq-mra/ico/spi/zm-mar