Evans de la Fed dice política ultraexpansiva tiene su pleno apoyo

25 mayo (Reuters) - Es poco probable que la reciente alza de la inflación en Estados Unidos lleve al tipo de inflación indeseablemente alta contra la cual han advertido algunos economistas, dijo el martes el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, reiterando su apoyo a la política ultraexpansiva de la Fed.

"Todavía no he visto nada que me convenza de que cambie mi apoyo total a nuestra postura ultraexpansiva para la política monetaria o nuestra orientación futura sobre el camino de la política", dijo Charles Evans en declaraciones preparadas para ser entregadas en una conferencia del Banco de Japón.

Sus detractores, incluido el exsecretario del Tesoro Larry Summers, dicen que habrá un sobrecalentamiento de la economía debido a la promesa de la Fed de mantener las tasas en su nivel actual cercano a cero hasta que se alcance el pleno empleo y la inflación llegue al 2% y esté en camino de superar ese nivel moderadamente durante algún tiempo.

Eso es especialmente cierto, aseguran, a la luz de los billones de dólares de gasto público que el Congreso ha aprobado para afrontar la pandemia y amortiguar su impacto. En opinión de los críticos, esos desembolsos podrían avivar la inflación a niveles no vistos en décadas.

Pero esa perspectiva, sostuvo Evans en sus comentarios, depende de una visión "aceleracionista" de la inflación en la que la experiencia de precios más altos impulsa expectativas de inflación cada vez más altas entre los hogares y las empresas, que luego incorporan esas expectativas en sus decisiones de compra y fijación de precios.

Aunque tal ciclo de retroalimentación puede haber explicado el aumento de la inflación de la década de 1970, dijo, las bajas tasas de inflación en los últimos 15 años han amortiguado tanto las expectativas de inflación que incluso con el desempleo prepandémico en el nivel históricamente bajo del 3,5%, la inflación se mantuvo baja.

El gasto del gobierno ha elevado las expectativas de inflación recientemente, señaló, en lo que llamó un desarrollo "bienvenido". (Reporte de Ann Saphir; Editado en español por Janisse Huambachano)