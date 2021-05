Espargaró recuerda que "Mugello es un circuito muy diferente a todos"

El piloto español Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini). EFE/Julio Muñoz/Archivo

Madrid, 25 may (EFE).- El español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), recuerda que el circuito de Mugello, escenario del Gran Premio de Italia de MotoGP, es "un circuito muy diferente a todos los que hemos visitado" y que el año pasado no se rodó en él.

"Después de no visitar este circuito en 2020, será bueno volver a Mugello este año pues correr con la MotoGP por la recta es algo realmente único", asegura el piloto de Repsol en el comunicado de su escudería.

"Tendremos que ver cómo se comporta nuestra moto allí, ya que es un circuito muy diferente a todos los que hemos visitado esta temporada, pero ya sabemos que habrá mucha competencia este fin de semana, pero si trabajamos bien durante los entrenamientos, creo que podemos estar allí -arriba- y pelear", afirma convencido.

"Y, después, tendremos otra carrera en Barcelona, así que serán un par de semanas emocionantes", señala Pol Espargaró.