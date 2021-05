El tren de Argentinos Juniors, el último que pasa para Nacional

Alejandro Cappuccio. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Montevideo, 25 may (EFE).- Líder absoluto con 12 unidades, el Argentinos Juniors avanzó como un tren por el Grupo F de la Copa Libertadores en el que este miércoles visitará a un Nacional que tiene que ganar para no quedarse con las manos vacías.

Con cinco puntos acumulados, los tricolores están últimos con las mismas unidades que el Atlético Nacional de Colombia y una por debajo del chileno Universidad Católica.

Por esto, no dependen de sí mismos para avanzar a la próxima fase, aunque una victoria no solo los podría colocar allí sino que también podría darles el tercer lugar y un boleto a la Copa Sudamericana.

Nuevamente con sus figuras argentinas entre los titulares, el Nacional irá por la victoria en el Gran Parque Central, un escenario en el que habitualmente se hace fuerte.

Gonzalo Bergessio y Leandro Fernández liderarán un equipo que comenzó la copa con muchas complicaciones y que a lo largo de los partidos ha comenzado a mostrar una mejora en varios puntos claves.

Con ocho futbolistas afectados por la covid-19 y otro lesionado, es probable que el entrenador del Nacional, Alejandro Cappuccio, repita los once futbolistas que jugaron este domingo por el Campeonato Uruguayo.

Allí, los tricolores vencieron por 1-3 al Progreso con otra gran actuación de Bergessio y Fernández. Los atacantes anotaron un gol cada uno y ahora suman nueve entre los dos en los primeros siete encuentros de la temporada.

Del otro lado, el Argentinos Juniors llegará a Montevideo clasificado como primero, aunque es prácticamente un hecho que el entrenador, Gabriel Milito, no reservará a ningún futbolista ya que el equipo no tiene actividad en el plano local.

De esta forma, el atacante Gabriel Ávalos, recientemente convocado por Eduardo Berizzo para defender a Paraguay en la doble fecha de eliminatorias mundialistas, comandará el ataque.

Además, el lateral Jonathan Sandoval y el delantero Javier Cabrera retornarán a su país de nacimiento y también podrían estar en el once inicial que utilizará Milito para despedirse de la fase de grupos y ya pensar en una próxima instancia en la que el Nacional hará todo lo posible por meterse.

- Alineaciones probables:

Nacional: Sergio Rochet; Ángelo Gabrielli, Guzmán Corujo, Nicolás Marichal, Camilo Cándido; Alfonso Trezza, Facundo Píriz, Gabriel Neves, Brian Ocampo; Gonzalo Bergessio y Leandro Fernández. Entrenador: Alejandro Cappuccio.

Argentinos Juniors: Lucas Chávez, Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Carlos Quintana; Jonathan Sandoval, Jonathan Gómez, Gabriel Florentín, Elías Gómez, Franco Moyano; Javier Cabrera y Gabriel Ávalos. Entrenador: Gabriel Milito.

Árbitro: El paraguayo Eber Aquino.

Hora: 23.00 hora local (02.00 GMT)

Cancha: Gran Parque Central de Montevideo.

EFE