El Táchira a un paso de octavos frente a un Olimpia que debe golearlo para desbancarlo

El Olimpia de Paraguay deberá desemplovar sus mejores armas para golear el miércoles en Asunción al Deportivo Táchira, que puede perder hasta por 3 tantos para asegurarse el boleto a octavos de final de la Copa Libertadores.

La difícil misión para el elenco guaraní, tres veces campeón de la Copa Libertadores, la deberá conseguir en su propio estadio, el Manuel Ferreira de Asunción, el miércoles desde las 18H00 locales (22H00 GMT) por la sexta y última fecha del Grupo B.

La serie se ha mostrado como la más pareja del torneo, en la que a una fecha del final no tiene a ningún clasificado a octavos, aunque el Inter de Porto Alegre salvo una catástrofe de proporciones bíblicas tiene el boleto en su bolsillo.

El Inter lidera con nueve puntos y una diferencia de goles de +7, mientras que el Táchira también tiene 9 puntos y +1. Olimpia aparece con 6 unidades y -5 y el boliviano Always Ready también tiene 6 puntos y -3, y aunque tiene mejor diferencia de goles que el equipo guaraní, sus posibilidades parecen menores porque debe ir a ganar al Inter al Beira Rio, algo que en lo previo parece imposible.

Olimpia, dirigido por el uruguayo Sergio Orteman, perdió una oportunidad clave para acomodarse en la serie al caer de local hace una semana con el Inter (1-0), que ya lo había aplastado en Porto Alegre por 6-1.

El equipo guaraní también cayó 3-2 ante Táchira en la ida en reñido partido, pero capitalizó dos victorias en el ida y vuelta sobre el boliviano Always Ready.

- El Táchira con las mejores opciones -

Para meterse entre los 16 mejores de la Copa, al Olimpia le faltan cuatro goles para superar al 'Carrusel Aurinegro', el club de fútbol más popular de Venezuela y su mayor protagonista en las lides internacionales.

Los dirigidos por Orteman mostraron la contundencia que van a necesitar este miércoles el domingo pasado ante el Sportivo Luqueño por el torneo Apertura, al que golearon 4-1.

Sin embargo los aurinegros venezolanos, orientados por el joven DT Juan Domingo Tolisano (36 años), no piensan arrojar por la borda lo producido, y llegan a Asunción volando alto después de la paliza 7-2 que le aplicaron al Always Ready en San Cristóbal.

Si Olimpia no alcanza la diferencia que pretende y queda tercero en la serie, avanzará a octavos de la Copa Sudamericana, salvo que Always Ready no triunfe en el Beira Rio. En ese aso quedará en el cuarto lugar y se despedirá de los torneos internacionales por el 2021.

Bajo el arbitraje del peruano Diego Haro, asistido en las líneas por sus compatriotas Michael Orué y Bossio Moncada, las probables alineaciones son las siguientes:

Olimpia: Alfredo Aguilar - Luis Cáceres, Carlos Rolón, Antolín Alcaraz, Iván Torres - Alejandro Silva, Rodrigo Rojas, Richard Ortíz, Marcelo Estigarribia - Jorge Recalde y Ramón Sosa. DT: Sergio Orteman.

Deportivo Táchira: Cristopher Varela - Nelson Hernández, Carlos Vivas, Lucas Trejo, José Luis Granados - Francisco Flores, Maurice Cova, Yerson Chacón, Freddy Góndola - Michael y Lucas Gómez. DT: Juan Domingo Tolisano.

