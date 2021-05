El superávit comercial de México alcanza 1.501 millones de dólares en abril

Una comerciante vende sus flores en la entrada del panteón francés, en Ciudad de México (México). EFE/ Carlos Ramírez/Archivo

Ciudad de México, 25 may (EFE).- La balanza comercial mexicana alcanzó un superávit de 1.501 millones de dólares en abril, aunque en el primer cuatrimestre acumula un déficit neto de 7 millones de dólares, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el cuarto mes del año las exportaciones totales tuvieron un crecimiento anual de 75,6 %, resultado de aumentos de 73,1 % en las exportaciones no petroleras y de 139 % en las petroleras, añadió el informe del Inegi.

"En el mes en cuestión, el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 40.773 millones de dólares, cifra que se integró por 38.715 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 2.058 millones de dólares de petroleras", detalló el instituto.

Tan solo las exportaciones no petroleras a Estados Unidos, destino de más del 80 % de las ventas mexicanas, avanzaron a una tasa anual de 74,4%, mientras que las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 67,9 %.

En contraste, las importaciones ascendieron un 48,4 % anual hasta un valor de 39.272 millones de dólares en abril.

Las compras petroleras crecieron un 76,4 % año contra año, al ubicarse en 3.593 millones de dólares, mientras que las no petroleras aumentaron un 46,1 % al sumar 35.678,7 millones de dólares.

"Por tipo de bien, se observaron alzas anuales de 62,9 % en las importaciones de bienes de consumo, de 49 % en las de bienes de uso intermedio y de 26,8% en las de bienes de capital", apuntó el Inegi.

En el primer trimestre, el país reportó un déficit comercial de 1.558,8 millones de dólares.

México tuvo en 2020 un superávit comercial de 34.476,4 millones en un año en el que cayeron tanto las exportaciones como las importaciones por la pandemia de la covid-19.

En 2019, el país registró un superávit en la balanza comercial de 5.820,3 millones de dólares, cifra que se contrapuso al déficit en la balanza comercial de 13.618 millones en 2018.

El dato de 2018 fue casi un 25 % mayor al saldo negativo de 10.968 millones de dólares reportados en 2017.

El Gobierno está confiado en que la entrada en vigor el pasado julio de 2020 del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) permita alcanzar la meta de un crecimiento anual de 5,3 % en 2021 tras la contracción histórica de 8,2 % el año pasado.