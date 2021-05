El presidente Lasso decreta norma ética gubernamental y designa a sus ministros

El nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso (c), fue registrado este lunes, junto a su familia, luego de su investidura, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Quito, 24 may (EFE).- El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, que este lunes tomó posesión del cargo, firmó sus primeros decretos ejecutivos que incluyeron un código de ética gubernamental y la designación oficial de sus principales colaboradores que integrarán el gabinete de ministros.

En la primera ceremonia en el Palacio de Gobierno, en el centro de Quito, Lasso nombró a Fabián Pozo como titular de la Secretaria General Jurídica de la Presidencia, quien por su parte se encargó de anunciar los textos de los diferentes decretos.

El presidente ecuatoriano tomó el juramento a sus colaboradores, quienes deberán cumplir un código de ética.

El gabinete estará integrado por César Monge, como ministro de Gobierno (Interior); Manuel Montalvo, en la cartera de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Fernando Donoso, en Defensa; Simón Cueva en Economía y Finanzas, y María Brown, en Educación.

Además, por Marcelo Cabrera, en la cartera de Obras Públicas; Patricio Donoso, en Trabajo; Tanly Vera, en Agricultura y Ganadería; José Prado, en Producción y Comercio Exterior; Jimena Garzón, en Salud; Mae Montaño, en Inclusión Social, y Darío Herrera, como ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Asimismo, a Niels Olsen, en Turismo; Gustavo Manrique, en Ambiente y Agua; María Elena Machuca, en Cultura y Patrimonio; Vianna Maino, en Telecomunicaciones, y Sebastián Palacios, como nuevo ministro del Deporte.

Adicionalmente, Lasso designó a Eduardo Bonilla como secretario general de Comunicación, Ralph Suástegui como secretario general de la Presidencia, Aparicio Caicedo como consejero de Gobierno "ad honorem", Bernarda Ordóñez como secretaria de Derechos Humanos y Jairo Merchán como secretario nacional de Planificación.

Finalmente, el mandatario designó a Luis Alberto Pachala como secretario de Pueblos y Nacionalidades y a Alejandro Rivadeneira como secretario de Ciencia, Educación Superior y Tecnología.

En otro tema, Lasso firmó un decreto por el cual deroga un reglamento para la aplicación de la Ley de Comunicación, conocida como la "Ley mordaza" y anunció que enviará en los próximos días un proyecto a la Asamblea Nacional (Parlamento) para derogar dicha normativa.

También anuncio que en la noche de este lunes llamará a una reunión a las autoridades del frente de seguridad para analizar este campo, ante el auge de la delincuencia, para lo cual no dudó en pedir ayuda a países amigos como Colombia y Estados Unidos.

Encomendó a su vicepresidente, Alfredo Borrero, para que apoye el plan de vacunación contra el coronavirus, con el que pretende inmunizar en los próximos 100 días a nueve millones de ecuatorianos.

"El pueblo quiere vacunas", remarcó Lasso al señalar que ha avanzado negociaciones con Rusia y China para adquirir dosis, así como con Chile.

El objetivo es "lograr lo más pronto posible la normalidad de las actividades en Ecuador", remarcó el mandatario.

Asimismo, el mandatario anuncio que eliminará de la llamada "Central de riesgos", las deudas en mora de muchos ecuatorianos que no han podido cumplir con esas obligaciones por los efectos nocivos de la pandemia en el empleo y la economía ciudadana.

Esa norma eliminará los registros de crédito con deudas vencidas que sean menores a los 1.000 dólares, con lo que se reincorporarán al circuito productivo a 1,7 millones de ecuatorianos.

"Es un acto de estricta justicia, que busca la reactivación económica" del país, subrayó Lasso".